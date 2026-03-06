Prima pagină » Știri externe » Președintele Iranului a vorbit la telefon cu Vladimir Putin. Convorbirea, după dezvăluirile că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a avut un apel telefonic cu omologul său rus Vladimir Putin, anunță presa rusă de stat și Al Jazeera. Convorbirea telefonică dintre cei doi vine la câteva ore după ce The Washington Post a relatat, citând surse, că Rusia furnizează Iranului informații de țintire pentru a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu.
Masoud Pezeshkian (stânga) și Vladimir Putin (dreapta). Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
06 mart. 2026, 22:56, Știri externe

Cei doi lideri au convenit să continue contactele între țările lor prin diverse canale, potrivit serviciului de presă al Kremlinului după convorbirea telefonică.

În timpul convorbirii telefonice, Vladimir Putin a transmis condoleanțe în privința morții lui Ali Khamenei, dar și pentru victimele civile în urma atacurilor comune SUA-Israel.

Putin a reiterat poziția Rusiei în privința acestei situații din Orientul Mijlociu, respectiv încetarea ostilităților și revenirea la discuții diplomatice.

Pe de altă parte, Masoud Pezeshkian a furnizat, în timpul convorbirii telefonice cu Putin, informații detaliate cu privire la evoluția conflictului în ultima fază activă a acestuia.

Convorbirea telefonică dintre cei doi vine la câteva ore după ce The Washington Post a relatat, citând surse, că Rusia furnizează Iranului informații de țintire pentru a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu, acesta fiind primul indiciu că un alt adversar major al Statelor Unite participă, chiar și indirect, la conflict.

De la începutul războiului, sâmbătă, Rusia a transmis Iranului locațiile unor active militare americane, inclusiv nave de război și aeronave, au spus cei trei oficiali sub protecția anonimatului pentru The Washington Post.

