SUA vor trimite un sistem anti-dronă în Orientul Mijlociu

Deși SUA au folosit sistemele de rachete Patriot și THAAD pentru a doborî cu succes rachetele iraniene, există în prezent sisteme de apărare anti-drone eficiente limitate în Orientul Mijlociu, potrivit unui oficial american al apărării, unul dintre cei doi oficiali care au vorbit sub condiția anonimatului, potrivit AP.

„Răspunsul SUA la contracararea dronelor Shahed ale Iranului a fost „dezamăgitor”, a declarat celălalt oficial american, în special pentru că dronele utilizate de Iran sunt o versiune mult mai simplă a aceleiași drone pe care Rusia o perfecționează și o actualizează continuu în războiul său din Ucraina.”

Sistem anti-dronă de mici dimensiuni

Efortul de a consolida capacitățile anti-drone ale SUA în Orientul Mijlociu subliniază îngrijorările cu privire la planificarea unui răspuns de represalii iraniene în întreaga regiune la atacurile americane și israeliene. Țările din Golful Persic s-au plâns că nu li s-a acordat suficient timp pentru a se pregăti pentru torentul de drone și rachete iraniene care bombardează teritoriul lor.

Sistemul trimis, cunoscut sub numele de Merops, pilotează drone împotriva altor drone. Este suficient de mic pentru a încăpea în spatele unei camionete de dimensiuni medii, poate identifica dronele și se poate apropia de ele, folosind inteligența artificială pentru a naviga atunci când comunicațiile prin satelit și electronice sunt bruiate.