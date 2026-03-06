Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Transporturile de lingouri sunt blocate

Restricțiile aeriene și riscurile de securitate au afectat transportul lingourilor, determinând comercianții să reducă prețurile pentru a evita costurile ridicate de depozitare și finanțare.

Potrivit unor surse din piață, traderii oferă reduceri de până la 30 de dolari pe uncie față de benchmarkul global stabilit la Londra. Discounturile apar deoarece mulți cumpărători au suspendat comenzile, reticenți să plătească costuri extrem de mari pentru transport și asigurare fără garanția unei livrări rapide, conform Bloomberg.

Transporturile aeriene sunt afectate

Dubai este unul dintre cele mai importante centre mondiale pentru rafinarea și redistribuirea aurului către piețele din Asia. De asemenea, orașul funcționează ca hub pentru transporturile de lingouri provenite din Elveția, Marea Britanie și mai multe state africane.

Situația s-a complicat după ce spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite a fost parțial închis, în contextul atacurilor cu rachete lansate de Iran și al intensificării conflictului dintre Statele Unite, Israel și Teheran. În mod normal, aurul este transportat în cala aeronavelor de pasageri, însă reducerea drastică a zborurilor a blocat numeroase transporturi.

Traderii și firmele de logistică evită, în același timp, transportul lingourilor pe cale terestră către aeroporturi din state vecine, precum Arabia Saudită sau Oman, din cauza riscurilor și complicațiilor administrative asociate tranzitării frontierelor.

Impact asupra pieței din India

Blocajele logistice au generat deja întârzieri în livrarea aurului către India, una dintre cele mai mari piețe de consum pentru metalul prețios provenit din Dubai. Unele transporturi au rămas blocate, deși o parte dintre ele au început să fie încărcate în avioane începând cu mijlocul săptămânii.

Analistul Renisha Chainani, responsabil de cercetare la Augmont Enterprises, unul dintre cei mai mari dealeri de aur din India, a declarat că întârzierile au creat o lipsă temporară de aur fizic pe piața indiană.

Cu toate acestea, cererea rămâne moderată în prezent, iar stocurile existente sunt încă suficiente. Chirag Sheth, consultant principal pentru Asia de Sud la Metals Focus, spune că problema ar putea deveni serioasă doar dacă perturbările logistice se vor prelungi câteva luni.

Costurile logistice cresc puternic

Conflictul afectează și aprovizionarea cu doré, forma semi-rafinată de aur produsă la mine. Unele rafinării au raportat dificultăți în obținerea acestui tip de materie primă.

Directorul general al rafinăriei MMTC-PAMP din India a declarat că aproximativ 10% din doré-ul companiei provenea de la o mină din Orientul Mijlociu, iar livrările au fost perturbate. În plus, costurile logistice pentru noile contracte au crescut cu aproximativ 60-70% de la începutul conflictului.

În paralel, prețul aurului pe piața spot a crescut puternic în 2026, depășind pragul de 5.000 de dolari pe uncie, după o apreciere de aproape 20% de la începutul anului. Cu toate acestea, volatilitatea a crescut în ultimele zile, pe fondul întăririi dolarului american și al tensiunilor geopolitice.