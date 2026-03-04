Delegație AUR la Congresul European al Administrațiilor Locale – COMUNICAT

O delegație formată din trei aleși locali ai partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), viceprimarul municipiului Piatra-Neamț, Marius Apopei, consilierul județean din Teleorman, Alina Barbu, și consilierul județean din Suceava, Ștefan Cucoradă, a participat la Congresul European al Administrațiilor Locale, eveniment care s-a desfășurat în aceste zile la Mikołajki (Polonia).

„Am avut onoarea de a participa la cel de-al 11-lea Congres European al Administrațiilor Locale. Sub tema sugestivă “Administrația locală în timpuri de incertitudine – Răspunsuri locale la provocări globale”, evenimentul a reunit peste 2.500 de lideri și experți internaționali pentru a găsi soluții concrete într-un context global tot mai complex”, a declarat Marius Apopei, viceprimarul din Piatra-Neamț.

În cadrul unuia dintre paneluri, reprezentanții AUR au fost invitați să ia cuvântul și să răspundă la întrebări, cu privire la provocările guvernanței locale și colaborarea cu autoritățile. Aleșii locali AUR au vorbit despre posibilitățile de accesare de fonduri europene, finanțarea proiectelor locale de către autoritățile centrale, investițiile în programe de susținere a turismului.

​Între punctele culminante ale participării au fost conferința-interviu susținută de Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, precum și întâlnirea cu președintele partidului ECR, Mateusz Morawiecki, care a transmis cele mai calde salutări românilor și președintelui AUR, George Simion.

Ajuns la cea de-a 11-a ediție, Congresul European al Administrațiilor Locale este considerat cel mai amplu și mai important eveniment de acest tip din Polonia, bucurându-se de prezența a peste 2500 de participanți.