Prima pagină » Comunicate » Proiect AUR depus în Parlament pentru transparentizarea surselor de finanțare a organizațiilor non-profit – COMUNICAT

Proiect AUR depus în Parlament pentru transparentizarea surselor de finanțare a organizațiilor non-profit – COMUNICAT

Proiect AUR depus în Parlament pentru transparentizarea surselor de finanțare a organizațiilor non-profit - COMUNICAT
Departament Politic
27 feb. 2026, 12:27, Comunicate

COMUNICAT

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament inițiativa legislativă pentru transparentizarea surselor de venit și finanțare ale asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, în conformitate cu principiile transparenței și libertății de informare promovate la nivel european.

Proiectul de lege instituie obligația pentru asociații, fundații și federații de a întocmi anual o listă care să „evidențieze toate veniturile și sursele de finanțare ale acestora, indiferent de proveniența lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare ale persoanelor fizice și juridice”, potrivit expunerii de motive a proiectului.

Un raport întocmit la nivel european subliniază faptul că lipsa transparenței cheltuielilor UE privind finanțarea ONG-urilor provoacă probleme reale în monitorizarea utilizării fondurilor alocate.

„O parte din granturile de funcționare acordate de UE ar putea, în lipsa unei transparențe și raportări corespunzătoare, finanța activități de reprezentare a unui interes față de factori de decizie în materie de politici. (…)

O altă vulnerabilitate ce reiese din această situație este reprezentată de lipsa unei verificări corespunzătoare a îndeplinirii obligațiilor de respectare a valorilor UE pentru toate activitățile desfășurate de destinatari”, explică inițiatorii.

Odată cu adoptarea și promulgarea proiectului de lege, se va „garanta respectarea principiului transparenței și libertății de informare prin implicarea activă și directă a societății”, potrivit inițiatorilor.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Categoria de pensionari români care vor primi 500 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
Gandul
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Aleksandar Vučić se așteaptă la cel mai rău scenariu posibil din cauza războiului din Ucraina: „Cu toții știți despre ce vorbesc”
Libertatea
Ecuația mămăligii. Câte căni de apă trebuie să pui, pentru fiecare cană de mălai. Care este raportul ideal
CSID
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Promotor