Europarlamentarii AUR acuză Comisia Europeană că pregătește semnarea Acordului UE–MERCOSUR fără mandat legal din partea Consiliului UE și avertizează că Ursula von der Leyen nu are dreptul să parafeze documentul în lipsa unei decizii formale a miniștrilor statelor membre, susținând că demersul ar încălca tratatele europene și ar putea fi contestat juridic.
Europarlamentarii AUR: Ursula von der Leyen nu are mandat legal pentru semnarea Acordului MERCOSUR
Sursa foto: Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
13 ian. 2026, 12:47, Politic

Europarlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) Georgiana Teodorescu, Adrian Axinia si Gheorghe Piperea au sesizat oficial Comisia Europeană și Consiliul European cu privire la lipsa mandatului legal necesar pentru semnarea Acordului UE–MERCOSUR, anunțată pentru zilele următoare în Paraguay.

Potrivit AUR, în conformitate cu Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, semnarea unui acord internațional de asemenea amploare nu poate avea loc fără o decizie formală a Consiliului Uniunii Europene, adoptată într-o ședință legal convocată sau printr-o procedură scrisă finalizată, în care miniștrii statelor membre își exprimă votul și mandatul politic. O simplă reuniune a COREPER II nu poate substitui această etapă obligatorie, întrucât COREPER are exclusiv un rol tehnic și pregătitor, fără competență decizională.

„În absența unei decizii a Consiliului UE, Ursula von der Leyen nu are dreptul legal de a semna Acordul MERCOSUR, iar o asemenea acțiune ar reprezenta o încălcare gravă a procedurilor europene și a tratatelor în vigoare. Europarlamentarii AUR subliniază că, în cazul în care ar fi convocată de urgență o ședință a Consiliului UE înainte de deplasarea anunțată în Paraguay, din partea României ar putea semna un ministru cu competență directă, respectiv ministrul Economiei sau ministrul Agriculturii. O asemenea ședință ar face vizibil, pentru prima dată, cum votează efectiv un ministru USR sau un ministru PSD pe un acord care afectează grav fermierii români și economia națională”, transmite AUR într-un comunicat de presă.

AUR consideră că „acesta este momentul adevărului: românii trebuie să știe cu ce mandat, din partea cui și în interesul cui votează reprezentanții guvernului României un acord internațional cu impact economic, social și agricol major”.

„Europarlamentarii AUR avertizează că orice ocolire a Consiliului UE și a miniștrilor statelor membre subminează controlul democratic, legalitatea instituțională și suveranitatea decizională a statelor, iar semnarea Acordului MERCOSUR în aceste condiții riscă să fie contestată juridic.

Alianța pentru Unirea Românilor va continua toate demersurile politice și instituționale necesare pentru apărarea intereselor fermierilor români, a economiei naționale și a respectării stricte a tratatelor europene”, se menționează în finalul comunicatului.

Acordul comercial între Uniunea Europeană și blocul Mercosur a fost aprobat vineri de statele membre ale UE, după peste 25 de ani de negocieri.

