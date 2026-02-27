Președintele USR Dominic Fritz a atacat dur PSD vineri, la deschiderea Congresului „Viitorul, acum” de la Sibiu. A acuzat social-democrații că au produs cea mai mare inflație din ultimii ani și că protejează monopolurile de stat în detrimentul românilor de rând.

„Inflația record pe care am simțit-o cu toții în ultimii ani nu a căzut din cer. Faptul că un coș de cumpărături costă în România aproape cât în Austria, deși salariul mediu al românilor e de trei ori mai mic decât cel austriac, nu e o calamitate naturală. Este rezultatul a 35 de ani de politici deliberate”, a declarat Fritz.

„Culmea a fost guvernul Ciolacu-Ciucă, care a cheltuit bani pe care nu îi avem Și așa a dus deficitul la un record de 10% și a lăsat oamenii de rând cu nota de plată. PSD a guvernat România mai mult decât orice alt partid și a livrat cel mai mic standard de viață din Uniunea Europeană. Asta este adevărul pe care nu vor să-l audă.

Și mecanismul e simplu și cinic. Crești salariul minim sau pensiile. Înainte de alegeri și după alegeri lași inflația să-i mănânce. Protejezi monopolurile de stat care îți finanțează rețeaua și te miri public că prețurile nu scad. Valoarea transelectrică la bursă sunt sigur că unii dintre voi aveți acțiuni felicitări valoarea transelectrică la bursă unde statul român este acționar majoritar Și a dublat, s-a dublat în ultimele 12 luni s-a dublat, la fel Transgaz”, a spus Fritz.

Statul câștigă, românii plătesc

Liderul USR a atras atenția asupra valorii acțiunilor Transelectrica și Transgaz la bursă, unde statul român este acționar majoritar. „Valoarea Transelectrica s-a dublat în ultimele 12 luni, la fel Transgaz. Foarte bine trăiește statul, în timp ce românii plătesc din ce în ce mai mult pentru factura de curent și de gaz. Ceva nu e în regulă aici. Cineva profită pe spatele românilor”, a spus Fritz.

El a criticat și practica PSD de a crește salarii și pensii înainte de alegeri, lăsând apoi inflația să le erodeze. „Crești salariul minim sau pensiile înainte de alegeri și după alegeri lași inflația să le mănânce. Protejezi monopolurile de stat care îți finanțează rețeaua și te miri public că prețurile nu scad”, a declarat Fritz.

„Cadouri electorale plătite din datorii”

Fritz a respins categoric discursul social al PSD. „Cadourile electorale plătite din datorii nu sunt o politică socială, cum pretind ei. E doar o strategie de supraviețuire politică tocmai a celor cu ceasuri scumpe, pentru care plătesc cel mai mult fix oamenii pe care PSD pretinde să îi protejeze”, a spus el.

Liderul USR a cerut partenerilor de coaliție să renunțe la propunerile fără acoperire bugetară. „Dacă vreți să îi protejați pe români de prețuri mari, terminați să mai faceți propuneri pentru care nu există bani. Trebuie să rupem contractul social falimentar al celor 35 de ani și să scriem unul nou”, a adăugat Fritz.

PSD, acuzat că este „însuși statul nereformat”

Fritz a mers mai departe, acuzând PSD și parțial PNL că blochează orice reformă structurală. „PSD nu vrea să reformeze statul român pentru că ei sunt însuși statul român nereformat. Orice reformă structurală reală le distruge rețeaua de extracție construită în 30 de ani”, a declarat președintele USR.

Congresul USR „Viitorul, acum” se desfășoară în perioada 27 februarie – 1 martie, la Sibiu. Pe ordinea de zi se află modificarea statutului partidului și lansarea campaniei „România 2036″.