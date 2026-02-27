Prima pagină » Știri externe » JD Vance spune că nu există „nicio șansă” ca un atac împotriva Iranului să declanșeze un război prelungit

Vicepreședintele american JD Vance a declarat joi că „nu există nicio șansă” ca un atac împotriva Iranului să ducă la un război prelungit în regiune, potrivit unui interviu acordat publicației The Washington Post.
27 feb. 2026

„Ideea că vom fi angajați într-un război în Orientul Mijlociu timp de ani de zile, fără a se întrevedea un sfârșit, nu există nicio șansă ca acest lucru să se întâmple”, a spus JD Vance în interviul acordat publicației americane, citată de Le Figaro.

„Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică”, a adăugat vicepreședintele, afirmând în același timp că „depinde cu adevărat de ceea ce fac și spun iranienii”. Administrația Trump a organizat joi, la Geneva, o a treia rundă de discuții cu Iranul, mediate de oficiali omanezi.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a indicat că a avut „cele mai intense” discuții de până acum cu americanii după această zi de discuții.

