JD Vance spune că nu există „nicio șansă” ca un atac împotriva Iranului să declanșeze un război prelungit

„Ideea că vom fi angajați într-un război în Orientul Mijlociu timp de ani de zile, fără a se întrevedea un sfârșit, nu există nicio șansă ca acest lucru să se întâmple”, a spus JD Vance în interviul acordat publicației americane, citată de Le Figaro.

„Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică”, a adăugat vicepreședintele, afirmând în același timp că „depinde cu adevărat de ceea ce fac și spun iranienii”. Administrația Trump a organizat joi, la Geneva, o a treia rundă de discuții cu Iranul, mediate de oficiali omanezi.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a indicat că a avut „cele mai intense” discuții de până acum cu americanii după această zi de discuții.