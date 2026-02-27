Prima pagină » Știri externe » Ucraina nu era pregătită pentru o invazie pe scară largă, afirmă comandantul Gărzii Naționale

Comandantul Gărzii Naționale a Ucrainei, Oleksandr Pivnenko, a recunoscut că pierderile teritoriale din primele etape ale războiului declanșat de Rusia au fost cauzate de pregătirea insuficientă a forțelor ucrainene.
Ucraina nu era pregătită pentru o invazie pe scară largă, afirmă comandantul Gărzii Naționale
27 feb. 2026, 10:57, Știri externe

Într-un interviu recent, Pivnenko a explicat că la începutul invaziei ruse, forțele Moscovei au ocupat aproximativ 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, ceea ce a reprezentat un succes strategic pentru Rusia și o pierdere semnificativă pentru Ucraina, scrie Kyiv Post.

Potrivit comandantului, lipsa de pregătire a apărării Ucrainei a contribuit la incapacitatea de a împiedica avansul rapid al trupelor ruse.

„Nu eram pregătiți. De aceea am pierdut mult la început. Dacă am fi acționat mai eficient, lucrurile ar fi stat diferit”, a declarat Pivnenko.

El a subliniat că distrugerea podurilor și poziționarea strategică a trupelor ar fi redus pierderile teritoriale.

Pivnenko a dat exemplul Israelului, o țară mică, dar cu o apărare preventivă eficientă, care acționează rapid pe baza informațiilor și atacă preventiv pentru a preveni escaladarea ostilităților.

„Dacă știm că inamicul se pregătește să înainteze, trebuie să direcționăm toate resursele disponibile pentru a-i distruge punctele de concentrare”, a explicat el.

Comandantul Gărzii Naționale a vorbit despre consolidarea capacităților în domeniul dronelor care este crucială pentru menținerea apărării Ucrainei.

„Componenta noastră de drone nu este la nivelul necesar. Dacă o ridicăm, putem împiedica inamicul să avanseze mai adânc”, a spus Pivnenko.

De asemenea, el a evidențiat importanța unei apărări active și susținute, care să limiteze ofensiva inamicului fără riscuri inutile.

„Este esențial să rămânem fermi. Nu trebuie să inventăm nimic, trebuie să menținem stabilitatea apărării Ucrainei și să împiedicăm orice câștig al inamicului”, a concluzionat Pivnenko.

