Patru ani de război în Ucraina. Cronologia primelor zile ale „operațiunii militare speciale” a lui Putin și bilanțul războiului

Astăzi se împlinesc patru ani de la debutul invaziei rusești în Ucraina, cel mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial. Deși data de 24 februarie 2022 este considerată începutul războiului, temerile privind o invazie crescuseră cu câteva zile înainte.

BBC face o cronologie a evenimentelor din primele zile ale războiului, evenimente care au marcat întreaga societate.

Cu câteva zile înainte de invazie, Statele Unite estimau că între 169.000 și 190.000 de soldați ruși se adunaseră de-a lungul granițelor Ucrainei. Starea de spirit în Ucraina era una apăsătoare. Pe 21 februarie, Moscova a recunoscut oficial două regiuni separatiste din estul Ucrainei – Republica Populară Donețk și Republica Populară Luhansk – ca state independente. În acel moment, nimeni nu prevedea, probabil, ce avea să se întâmple câteva zile mai târziu.

Momentul 0

Pe 24 februarie, în primele ore ale dimineții, a început totul: Putin a anunțat o „operațiune militară specială”, obiectivul său fiind „demilitarizarea și denazificarea” Ucrainei, și nu ocuparea acesteia cu forța. Putin se aștepta ca Ucraina să cadă în câteva zile, iar la Kiev să fie instalat un guvern pro-rus la putere.

Forțele ruse au lansat un atac terestru, aerian și maritim de amploare asupra Ucrainei, lovind mai întâi infrastructura militară și unitățile de pază de frontieră ale țării. Apoi, vehicule militare ruse au trecut granița în apropiere de Harkov, în nord, Luhansk, în est, Crimeea anexată de Rusia, în sud, și din Belarus. Explozii s-au auzit în capitala Ucrainei, dar și în Harkov, iar locuitorii s-au refugiat în adăposturi subterane.

O zi mai târziu, pe 25 februarie, tancurile rusești au fost filmate intrând pentru prima dată în Kiev.

Bilanțul războiului

Patru ani mai târziu, bilanțul războiul este sumbru la nivelul pierderilor umane, dar și materiale, notează Associated Press.

Pierderi militare

Potrivit unui raport publicat luna trecută de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), pierderile militare – soldați uciși, răniți sau dispăruți – de ambele părți se ridică la aproximativ 1,8 milioane. Se estimează că Rusia a suferit 1,2 milioane de victime, inclusiv până la 325.000 de soldați morți, între februarie 2022 și decembrie 2025. CSIS a estimat că Ucraina a înregistrat între 500.000 și 600.000 de victime militare, inclusiv până la 140.000 de decese.

Pierderi civile

AP mai notează că numărul victimelor civile din Ucraina înregistrat de Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului de la invazia Rusiei este de 14.999, deși se spune că este, probabil, o centralizare subestimată. Peste 40.600 de civili au fost răniți în aceeași perioadă, se arată într-un raport din decembrie. 2025 a fost anul cel mai sumbru pentru Ucraina de la debutul războiului: 2.514 civili uciși și 12.142 de morți, o creștere de 31% a victimelor civile față de 2024, se arată în raportul citat de AP.

Aproape o cincime din teritoriul Ucrainei, sub controlul Rusiei

Rusia controlează 19,4% din teritoriul Ucrainei, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). În ultimul an, Moscova a câștigat doar 0,79% din teritoriul Ucrainei, subliniind progresul redus înregistrat de forțele ruse în ciuda costurilor alocate. Înainte de invazia rusă izbucnită în 2022, Moscova controla aproape 7% din Ucraina, inclusiv Crimeea și părți din regiunile Donețk și Luhansk din est.

Sprijinul militar global pentru Kiev, în scădere în 2025. Ajutorul din partea Europei, în creștere

Sprijinul militar global pentru Ucraina a scăzut cu 13% în 2025, comparativ cu media anuală din perioada 2022-2024, potrivit Institutului Kiel din Germania, care monitorizează asistența acordată Kievului. Acest lucru s-a produs și în urma deciziei președintelui american Donald Trump de a mai trimite arme americane plătite de SUA către Ucraina după ce a revenit la Casa Albă în 2025.

Totuși, statele europene, în efortul de a compensa diferența, și-au mărit ajutorul militar anul trecut cu 67% față de perioada 2022-2024, mai subliniază institutul german.

Totodată, ajutorul umanitar și financiar străin acordat Ucrainei a scăzut cu 5% anul trecut, comparativ cu media din ultimii trei ani.

Milioane de ucraineni au părăsit țara

5,9 milioane de ucraineni au părăsit țara. Aproximativ 5,3 milioane dintre aceștia au găsit refugiu în Europa, potrivit unui raport publicat luna aceasta de biroul ONU din Ucraina. Aproape 3,7 milioane de ucraineni, forțați să-și părăsească locuințele din zonele vizate de atacuri, s-au mutat în alte părți ale țării.