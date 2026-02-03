AP: Armata Vietnamului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american. Statele Unite sunt considerate putere „beligerantă”

Un raport publicat marți de The 88 Project, citat de Associated Press, menționează că documentul militar intern descrie SUA ca o putere „beligerantă”.

Mai mult decât expunerea dualității abordării Hanoiului față de SUA, documentul confirmă și o teamă profundă față de forțele externe care ar putea incita la o revoltă împotriva conducerii comuniste într-o așa-numită „revoluție colorată”, precum Revoluția Portocalie din 2004 din Ucraina sau Revoluția Galbenă din 1986 din Filipine, scrie Associated Press.

„Există un consens în acest sens la nivelul întregului guvern și al diferitelor ministere. Nu este vorba doar de un element marginal sau paranoic din cadrul partidului sau al guvernului”, a declarat Ben Swanton, codirector al The 88 Project și autorul raportului, potrivit sursei citate.

Ce menționează documentul

Documentul original vietnamez este intitulat „Al doilea plan de invazie al SUA” și a fost finalizat de Ministerul Apărării în august 2024. Acesta sugerează că, în încercarea de a-și atinge „obiectivul de a consolida descurajarea împotriva Chinei, SUA și aliații săi sunt pregătiți să aplice forme neconvenționale de război și intervenție militară și chiar să desfășoare invazii la scară largă împotriva țărilor și teritoriilor care „se abat de la orbita sa”.

În document se mai menționează că „în prezent, riscul unui război împotriva Vietnamului este redus”. Totuși, autorii documentului atrag atenția asupra faptului că „datorită naturii beligerante a SUA, trebuie să fim vigilenți pentru a împiedica SUA și aliații săi să „creeze un pretext” pentru a lansa o invazie asupra țării noastre”.

Totodată, în document se mai precizează că deși SUA consideră Vietnamul „un partener și o verigă importantă”, dorește totodată „să-și răspândească și să-și impună valorile privind libertatea, democrația, drepturile omului, etnia și religia” pentru a schimba treptat guvernul țării.

„Al doilea plan de invazie al SUA oferă una dintre cele mai clare perspective asupra politicii externe a Vietnamului. Acesta arată că, departe de a considera SUA un partener strategic, Hanoi vede Washingtonul ca o amenințare existențială și nu are intenția de a se alătura alianței sale anti-China”, a scris mai scris Swanton în raportul său.

Reacția din partea SUA

Associated Press notează că Departamentul de Stat al SUA a refuzat să comenteze direct „Al doilea plan de invazie al SUA”, menționat în raportul The 88 Project. Totuși, instituția a subliniat noul acord de parteneriat, afirmând că acesta „promovează prosperitatea și securitatea pentru Statele Unite și Vietnam”.

„Un Vietnam puternic, prosper, independent și rezistent este în beneficiul celor două țări și contribuie la asigurarea stabilității, securității, libertății și deschiderii regiunii Indo-Pacific”, a declarat Departamentul de Stat, potrivit sursei citate.

Zachary Abuza, profesor la Colegiul Național de Război din Washington, a declarat pentru Associated Press că armata vietnameză are încă „o memorie foarte lungă” a războiului cu SUA, care s-a încheiat în 1975.