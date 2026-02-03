Judecătorul din cazul Charlie Kirk va analiza cererea de recuzare a procurorilor

Avocații lui Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, care este acuzat de șapte capete de acuzare în cazul uciderii lui Kirk într-un campus universitar din Utah anul trecut, vor compărea în fața judecătorului Tony Graf de la Tribunalul Districtual din Provo, Utah, scrie Reuters.

Avocații apărării au declarat în documentele depuse la tribunal că decizia procurorului din comitatul Utah de a solicita pedeapsa cu moartea pentru Robinson la mai puțin de o săptămână după moartea lui Kirk, survenită pe 10 septembrie, a demonstrat o „reacție emoțională puternică” din partea procurorului.

Procuratura neagă existența vreunei prejudecăți. Numele procurorului principal nu a fost făcut public pentru a proteja viața privată a fiicei sale în vârstă de 18 ani, care se afla în mulțime în momentul în care Kirk a fost ucis.

Robinson, acuzat de omor calificat, influențarea martorilor și obstrucționarea justiției, nu va pleda până după audierea preliminară, programată provizoriu pentru jumătatea lunii mai.

Acuzatul, care studia pentru a deveni electrician, este suspectat că a tras un singur glonț de pe acoperiș, care l-a lovit pe Kirk în timp ce acesta discuta cu studenții de la Universitatea Utah Valley din Orem, în timpul unui tur al universităților din SUA.

În documentele judiciare, procuratura a declarat că decizia de a solicita pedeapsa cu moartea a fost motivată de natura crimei, care a pus în pericol viața altor persoane.

Procurorii au cerut să se difuzeze un videoclip cu uciderea lui Kirk în cadrul audierii de marți, pentru a demonstra că tânăra era doar una dintre miile de martori. Procurorul județului Utah a declarat că procurorii nu au nevoie și nu intenționează să o cheme să depună mărturie.

Echipa lui Robinson a susținut că difuzarea videoclipului, filmat la câțiva metri de Kirk, va încălca dreptul inculpatului la un proces echitabil. Audierea va fi televizată, iar apărarea a susținut că videoclipul ar influența potențialii jurați, deoarece este prea explicit.