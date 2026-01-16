Judecătorul Laurențiu Beșu, precizări despre admiterea sa în magistratură

Magistratul a explicat că s-a înscris la examenul de admitere în magistratură organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în 2010 și a depus toată documentația indicată în regulament. Aceasta a inclus adeverințe eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române – Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu și Direcția Generală de Informații și Protecție Internă ce atestau vechimea sa ca ofițer de poliție judiciară.

CSM a validat promovarea concursului

Beșu a arătat că îndeplinirea condițiilor pentru participarea la concurs a fost verificată de membrii comisiei de organizare, care au constatat îndeplinite cerințele. Promovarea concursului a fost validată de Consiliul Superior al Magistraturii, iar toate declarațiile pe propria răspundere date înainte de a dobândi calitatea de magistrat, dar și după dobândirea acestei calități, corespund adevărului.

„Parcursul meu profesional reflectă aspirațiile mele de aplicare a legii în spiritul și litera ei, indiferent de condițiile în care mi-am desfășurat activitatea”, a declarat magistratul.

Replica la președinta Curții de Apel București

Judecătorul a respins afirmația președintei Curții de Apel București în sensul că ar fi fost deranjat de faptul că i s-a solicitat să-și argumenteze opiniile juridice. „Este total neadevărată. În realitate, eu i-am reproșat că la întâlnirile de practică neunitară nu ni se permite să ne expunem punctele de vedere până la capăt, suntem întrerupți, nu ni se permite să argumentăm opiniile ce nu erau agreate de conducerea instanței”, a precizat Beșu.

Magistratul a constatat cu regret că reacția persoanelor și instituțiilor relevante din sistemul judiciar s-a limitat la atacuri la adresa magistraților care au pus în dezbatere publică deficiențele sistemului. „Nu au avut în vedere dezbaterea deficiențelor sistemului judiciar și identificarea unor soluții de remediere a neajunsurilor, inclusiv prin modificarea legislației relevante în domeniu”, a subliniat judecătorul.

Laurențiu Beșu i-a asigurat pe toți cei care au urmărit documentarul realizat de Recorder că cele afirmate de el sunt reale. „Au avut ca scop remedierea problemelor din justiție și recâștigarea încrederii populației de către sistemul judiciar, fără a urmări o agendă ascunsă sau un câștig personal”, a conchis magistratul.