Bogdan Mateescu despre investigarea magistraților: „Eu nu am o problemă dacă procurorii își doresc să fie cercetați de DNA”

Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, a vorbit vineri, la emisiunea OFF The Record de la MEDIAFAX, despre competența de investigare a magistraților și despre structurile create în acest sens.

Bogdan Mateescu a fost întrebat în cadrul interviului dacă ar fi nevoie să se reia competența DNA pe investigarea magistraților, așa cum a fost cazul și la secția de procurori.

Fostul șef al CSM a explicat că „Într-adevăr, competența pentru anchetarea magistraților a aparținut DNA. Ulterior, în 2018, știm bine dezbaterea, s-a creat acel SIIJ. Am fost în CSM, eu am fost un adversar al acelui SIIJ pentru că nu mi s-a părut o structură utilă. Trebuie să știți că ne raportăm la experiența proprie de viață și de multe ori negăm niște lucruri, gândindu-ne că noi sau apropiații noștri cu care avem contact n-ar putea să facă niciodată astfel de lucruri. Este o realitate. În perioada aceea a venit un raport al Inspecției Judiciare, au fost aproape toți judecătorii de la o curte de apel, tribunal, interceptați, nu înțelegem de ce. Aveau interceptări, da, inclusiv la județul Vâlcea, erau colegi care n-au știut că a fost interceptați. Ce s-a făcut?”

De asemenea, Bogdan Mateescu a punctat că există o diferență foarte clară între profesia de judecător și cea de procuror, mai ales în acest caz de investigație.

„Eu nu am o problemă dacă procurorii își doresc să fie cercetați de DNA. Pentru că, fără supărare, cu tot respectul pentru această profesie, am dat împreună INM-ul, facultățile, îi respectăm foarte mult, profesia de procuror nu este identică cu profesia de judecător. Totuși, judecătorii judecă în foarte multe materii, au libertatea aceea de arbitru, independența constituțională și inamovibilitatea. Munca de procuror și ea, respectabilă și esențială într-un stat, este atipică față de judecător; judecătorul este diferit.”, a declarat Mateescu.

„Hai să încercăm noi judecătorii mai reținuți cu privire la posibilitatea de repetarea unor abuzuri, unor derapaje, hai să testăm prin reluarea competențelor DNA pe procurori.”, a completat acesta.