Prima pagină » Off the record » Bogdan Mateescu despre investigarea magistraților: „Eu nu am o problemă dacă procurorii își doresc să fie cercetați de DNA”

Bogdan Mateescu despre investigarea magistraților: „Eu nu am o problemă dacă procurorii își doresc să fie cercetați de DNA”

Bogdan Mateescu a declarat la emisiunea OFF The Record că judecătorii trebuie protejați pentru independența lor, dar controlul DNA asupra procurorilor trebuie reluat.
OFF The Record. Ce ar schimba în justiție fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu
OFF The Record. Ce ar schimba în justiție fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu
Bogdan Mateescu, la OFF The Record: „Problema accesului la ECRIS este una falsă”
Bogdan Mateescu, la OFF The Record: „Problema accesului la ECRIS este una falsă”
Un fost președinte al CSM critică referendumul lui Nicușor Dan pe Justiție: Este o eroare. Nu particip la consultări făcute din afara sistemului judiciar
Un fost președinte al CSM critică referendumul lui Nicușor Dan pe Justiție: Este o eroare. Nu particip la consultări făcute din afara sistemului judiciar
Fost președinte CSM, mesaj pentru Bolojan: Atitudine bazată pe ură și segregare. Exemplul lui Charles
Fost președinte CSM, mesaj pentru Bolojan: Atitudine bazată pe ură și segregare. Exemplul lui Charles
Bogdan Mateescu la OFF The Record: „Argumentul din comunicatul CSM corespunde unei nevoi”
Bogdan Mateescu la OFF The Record: „Argumentul din comunicatul CSM corespunde unei nevoi”
Nițu Maria
20 feb. 2026, 14:59, Justiţie

Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, a vorbit vineri, la emisiunea OFF The Record de la MEDIAFAX, despre competența de investigare a magistraților și despre structurile create în acest sens.

Bogdan Mateescu a fost întrebat în cadrul interviului dacă ar fi nevoie să se reia competența DNA pe investigarea magistraților, așa cum a fost cazul și la secția de procurori.

Fostul șef al CSM a explicat că „Într-adevăr, competența pentru anchetarea magistraților a aparținut DNA. Ulterior, în 2018, știm bine dezbaterea, s-a creat acel SIIJ. Am fost în CSM, eu am fost un adversar al acelui SIIJ pentru că nu mi s-a părut o structură utilă. Trebuie să știți că ne raportăm la experiența proprie de viață și de multe ori negăm niște lucruri, gândindu-ne că noi sau apropiații noștri cu care avem contact n-ar putea să facă niciodată astfel de lucruri. Este o realitate. În perioada aceea a venit un raport al Inspecției Judiciare, au fost aproape toți judecătorii de la o curte de apel, tribunal, interceptați, nu înțelegem de ce. Aveau interceptări, da, inclusiv la județul Vâlcea, erau colegi care n-au știut că a fost interceptați. Ce s-a făcut?”

De asemenea, Bogdan Mateescu a punctat că există o diferență foarte clară între profesia de judecător și cea de procuror, mai ales în acest caz de investigație.

„Eu nu am o problemă dacă procurorii își doresc să fie cercetați de DNA. Pentru că, fără supărare, cu tot respectul pentru această profesie, am dat împreună INM-ul, facultățile, îi respectăm foarte mult, profesia de procuror nu este identică cu profesia de judecător. Totuși, judecătorii judecă în foarte multe materii, au libertatea aceea de arbitru, independența constituțională și inamovibilitatea. Munca de procuror și ea, respectabilă și esențială într-un stat, este atipică față de judecător; judecătorul este diferit.”, a declarat Mateescu.

„Hai să încercăm noi judecătorii mai reținuți cu privire la posibilitatea de repetarea unor abuzuri, unor derapaje, hai să testăm prin reluarea competențelor DNA pe procurori.”, a completat acesta.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Călin Georgescu s-a victimizat în fața judecătorilor în dosarul de extremism. Procurorii: „Imită până la identitate gesturile și tonul mareșalului Antonescu”
Libertatea
Semne pe piele care pot indica probleme ale ficatului. Când să consulți un medic
CSID
Codul Rutier 2026: Singura situație în care Poliția nu îți poate face nimic dacă treci pe roșu la semafor
Promotor