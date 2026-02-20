Bogdan Mateescu la OFF The Record: „Argumentul din comunicatul CSM corespunde unei nevoi”

Fostul președinte al Consiliul Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, a vorbit vineri, în cadrul emisiunii OFF The Record de la MEDIAFAX, moderată de Sorina Matei, despre problemele din sistemul judiciar, pensiile magistraților și regimul strict al incompatibilităților acestora.

În cadrul intervenției, Bogdan Mateescu a discutat despre percepția publică asupra pensiilor speciale și despre suprasolicitarea judecătorilor din sistem.

Discuția a pornit de la tema pensiilor speciale și de la percepția publică legată de acestea. Pensiile magistraților reprezintă un procent mic din totalul pensiilor speciale, iar conform comunicatului CSM, va urma un „colaps sistemic” în Justiție.

În acest context, Mateescu a fost întrebat daca magistratura ar putea cere relaxarea regimului incompatibilităților și interdicțiilor.

„Cred că acel argument din comunicatul CSM-ului și al președintei Curții de Apel București corespunde unei nevoi. Din magistratură nu de a se dilua acest regim al incompatibilităților pentru că ne place sau nu ne place. El este prevăzut în Constituția României și noi, cel puțin puterea judecătorească, chiar o respectăm. Putem discuta despre aceasta”, a spus fostul șef al CSM.

Bogdan Mateescu a explicat că pensia de serviciu a fost concepută ca o compensație pentru restricțiile dure impuse magistraților.

„Vreau să spun doar că trebuie să fie făcută o dezbatere în societate, pentru că această pensie de serviciu a fost văzută ca o compensație a acestor interdicții și incompatibilități. Adică, pur și simplu, regimul constituțional este foarte rigid la noi. Curtea și CSM-ul au pus corect problema pentru a aduce în atenția publică de ce e nevoie, ca în toate statele democratice, de o pensie de serviciu care să compenseze aceste restricții”, a afirmat Bogdan Mateescu.

Dincolo de discuția despre pensii, fostul președinte al CSM a atras atenția asupra unei probleme pe care o consideră și mai gravă, mai exact, volumul de muncă din instanțe.

„Asupra altui aspect vreau să aduc discuția. Asupra încărcăturii judecătorilor români. Și asta este foarte important, pentru că interdicțiile și incompatibilitățile, plus încărcătura, ne fac diferiți de ceilalți judecători europeni, la care ne raportăm câteodată”, a spus el.

„Din șase judecători a rămas unul singur. Cât poate să ducă unul acela? Pentru Dumnezeu. Dosare în civil, în penal, în minor și familie, în orice materie. Ce pretenții putem avea, pentru că suntem cu toții oameni. Cât poți duce? Cât poți împinge limitele?”, a declarat fostul președinte al CSM.