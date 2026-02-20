OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute / Mesajul lui Mateescu pentru Bolojan

UPDATE Fost președinte CSM, mesaj pentru Bolojan: Atitudine bazată pe ură și segregare. Exemplul lui Charles

Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Bogdan Mateescu, spune, vineri, la OFF The Record, de la MEDIAFAX, că atitudinea lui Ilie Bolojan, „bazată de ură și segregare”, nu este în regulă și îi dă exemplul Regelui Charles.

„Domnul Bolojan are propria agendă politică. Eu pot să o critic în ceea ce privește sistemul judiciar pentru că am drept de liberă exprimare și pot să spun doar atât: o astfel de atitudine bazată pe ură, pe segregare socială și pe determinarea unor conflicte între categorii sociale, de etichetare că bugetarii sunt îmbuibați, și studenții sunt îmbuibați, și medicii care stau de dimineața până seara sunt… Dumnezeule!”.

El dă contraexemplu la atitudinea lui Bolojan pe cea a Regelui Charles al Marii Britanii: „Am văzut acum 2 ani un discurs al regelui Charles și m-a impresionat următorul lucru: Regele Charles a mulțumit funcționarilor statului lui pentru tot efortul depus în slujba statului pentru că, citez, fără ei nu am fi avut un stat puternic. Și este vorba de Marea Britanie și este un stat puternic”.

UPDATE Mateescu: „Mulți colegi nu ajung să se bucure de pensie. Se sting din cauza stresului”

Judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a vorbit la emisiunea OFF The Record, cu Sorina Matei, despre costul uman al suprasolicitării din sistemul judiciar. A spus că mulți dintre colegii săi nu apucă să se bucure de pensie.

„Mulți judecători nu ajung la vârsta aceea să se bucure de pensie sau se sting, din cauza stresului și suprasolicitării, la o lună, două după ea”, a spus Mateescu.

Referitor la volumul de muncă, fostul șef CSM a dat un exemplu concret: la Judecătoria Strehaia, din șase judecători a rămas unul singur. „Cât poate să ducă omul acela? Dosare în civil, în penal, în minor și familie. Cât poți împinge limitele?”.

UPDATE Judecător Mateescu: „Argumentul din comunicatul CSM corespunde unei nevoi”

În cadrul intervenției, Bogdan Mateescu a discutat despre percepția publică asupra pensiilor speciale până la suprasolicitarea judecătorilor și riscul unui blocaj instituțional.

Discuția a pornit de la tema pensiilor speciale și de la percepția publică legată de acestea. Pensiile magistraților reprezintă un procent mic din totalul pensiilor speciale, iar conform comunicatului CSM, va urma un „colaps sistemic” în Justiție.

În acest context, Mateescu a fost întrebat daca magistratura ar putea cere relaxarea regimului incompatibilităților și interdicțiilor.

„Cred că acel argument din comunicatul CSM-ului și al președintei Curții de Apel București corespunde unei nevoi. Din magistratură nu de a se dilua acest regim al incompatibilităților pentru că ne place sau nu ne place. El este prevăzut în Constituția României și noi, cel puțin puterea judecătorească, chiar o respectăm. Putem discuta despre aceasta”, a spus fostul șef al CSM.

UPDATE A rezolvat CCR problema pensiilor speciale ale magistraților? Ce spune Bogdan Mateescu

Judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, susține că întreaga dezbatere publică despre pensiile magistraților a fost un pretext politic.

Invitat la emisiunea OFF The Record, cu Sorina Matei, el a afirmat că problema putea fi rezolvată rapid, fără scandal.

„Acest jalon putea fi reglat în 5 minute, prin punerea în acord a legii privind impozitarea pensiilor de serviciu cu decizia Curții Constituționale”, a spus Mateescu.

Referitor la istoricul problemei, judecătorul a explicat că pensiile magistraților fuseseră deja reglementate prin legea din 2023. Pensia nu mai depășea salariul, vârsta de pensionare fusese mărită, anomaliile eliminate.

Curtea Constituțională a invalidat însă impozitarea pensiilor de serviciu, redeschizând jalonul din PNRR.

Mateescu a mers mai departe și a descris mecanismul prin care, în opinia sa, clasa politică a exploatat nemulțumirile populației.

„Foarte mulți oameni spun că au sărăcit, că banii nu le ajung, că nu au apă de băut, că mor de frig în apartamente, că nu le ajung banii de medicamente”, a spus el.

În loc ca această nemulțumire să fie îndreptată spre cauzele reale, a continuat judecătorul, ea a fost redirecționată spre magistrați, prezentați drept îmbuibați care blochează fondurile europene.

Știrea inițială:

Justiția este stăpâna și regina tuturor virtuților, spunea Cicero. Însă, în România, Consiliul Superior al Magistraturii – garantul constituțional al independenței Justiției – anunță că politicienii au băgat Justiția într-un „colaps sistemic inevitabil”.

Care este adevărata stare a Justiției din România, despre acest lucru discutăm cu un fost președinte CSM, actual judecător.

Ce efecte are decizia Curții Constituționale asupra magistraturii românești, cum pot magistrații să sesizeze prin intermediul instanțelor naționale CJUE pe statutul magistraților, ce probleme sunt în instanțele din România, cum poate face Președintele României un referendum „confidențial” în Justiție și care este următoarea bătălie dintre magistratură și politicieni – toate aceste subiecte vor fi discutate cu judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în OFF/ The Record.

Emisiunea poate fi urmărită, de la ora 13:00, live, pe canalele de YouTube și Facebook ale Mediafax.