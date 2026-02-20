Un fost președinte al CSM critică referendumul lui Nicușor Dan pe Justiție: Este o eroare. Nu particip la consultări făcute din afara sistemului judiciar

Fostul președinte al CSM, Bogdan Mateescu, a criticat dur inițiativa președintelui Nicușor Dan privind organizarea unui referendum pe tema Justiției, catalogând demersul drept „o eroare” și punând sub semnul întrebării temeiul constituțional al unei astfel de consultări.

„Eu tot cred că e o eroare. Cine l-a sfătuit pe președinte sigur nu a știut rigorile constituționale. Și eu am încredere că președintele, așa cum îl știm totuși, matematician și un bun analist… La matematică se fac și limite”, a declarat la OFF The Record, de la MEDIAFAX, Mateescu.

Critici privind cadrul constituțional

Fostul șef al CSM susține că testarea opiniei publice nu poate fi făcută în afara cadrului legal și constituțional. În opinia sa, rolul președintelui este clar delimitat, iar orice inițiativă trebuie să respecte principiile statului de drept.

„Probabil acum președintele României nu știe exact care e majoritatea, dar în niciun caz nu se testează așa, pentru că trebuie să o testezi potrivit legii. Trăim într-un stat de drept”, a punctat acesta.

Mateescu a dus argumentul mai departe, sugerând că o astfel de abordare ar putea crea un precedent periculos: „Atunci hai să facem un referendum în societate dacă e lumea mulțumită de politica guvernamentală sau dacă mai plătește taxe”.

Refuzul de a participa la consultări externe sistemului judiciar

Bogdan Mateescu a subliniat că nu va participa la „așa-zise consultări” inițiate de persoane din afara sistemului judiciar, invocând principiul separației puterilor în stat.

„În niciun caz nu particip la așa-zise consultări formulate, făcute de oameni din afara sistemului judiciar. Că de asta suntem separați, fiind echilibru ca puteri în stat”, a declarat fostul președinte al CSM.

De asemenea, acesta a ridicat semne de întrebare cu privire la transparența și securitatea unui eventual proces de consultare: „Vorbim despre confidențialitate și despre siguranța transmiterii, dar voturile cine ne numără? De unde știu eu care este rezultatul?”

În concluzie, Mateescu consideră că puterea executivă, inclusiv președintele, ar fi trebuit „să se ferească de astfel de inițiative”, reafirmând importanța respectării cadrului constituțional și a echilibrului între puterile statului.