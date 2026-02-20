Fost președinte CSM, mesaj pentru Bolojan: Atitudine bazată pe ură și segregare. Exemplul lui Charles

Bogdan Mateescu a fost întrebat dacă ar putea magistrații să ceară slăbirea regimului incompatibilităților, după ce au fost reduse pensiile și mărită vârsta de pensionare.Mateescu a atras atenția că unii judecători nu ating vârsta de pensioanre.

„Cred că acel argument din comunicatul CSM-ului și al președintei Curții de Apel București corespunde unei nevoi din magistratură, nu de a se diminua acest regim al incompatibilităților – pentru că ne place sau nu ne place el este prevăzut în Constituția României și noi, cel puțin, puterea judecătorească, noi chiar o respectăm. Din păcate, nu o fac alții. (…) Eu vreau să vă spun doar că (…) trebuie să fie făcută o dezbatere în societate pentru că această pensie de serviciu a fost văzută ca o compensație a acestor interdicții, incompatibilități. (…) Nu ai voie să faci nimic, în afară de învățământ superior didactic în învățământul superior juridic, nu la științe politică sau la sport, cum se mai întâmplă. Numai atât ai voie să faci. Au fost discuții că nici măcar președintele unui comitet de părinți nu poți să fii, că nu poți să alergi la maraton, la concursuri cu premii. Adică, pur și simplu, regimul constituțional este foarte rigid la noi. Curtea și CSM-ul au pus corect problema pentru a aduce în atenție publică, să înțeleagă opinia publică de ce e nevoie, ca toate statele democratice, de o pensie de serviciu ca să compenseze aceste restricții”, spune judecătorul Mateescu.

O judecătorie cu un singur magistrat

El spune că există o încărcătură foarte mare la judecătorii români și aduce exemplul Judecătoriei Strehaia, unde din șase judecători a rămas doar unul: „Cât poate să ducă omul acela, pentru Dumnezeu? Dosare în civil, în penal, minori și familie, în orice materie Ce pretenții, pentru că suntem cu toți oameni. Cât poți duce, cât poți împinge limitele”.

„Îmbuibați”

Întrebat despre agenda premierului Ilie Bolojan, care vrea tăieri pe toate capitolelel de la buget, Bogdan Mateescu a spus: „Domnul Bolojan are propria agendă politică. Eu pot să o critic în ceea ce privește sistemul judiciar pentru că am drept de liberă exprimare și pot să spun doar atât: o astfel de atitudine bazată pe ură, pe segregare socială și pe determinarea unor conflicte între categorii sociale, de etichetare că bugetarii sunt îmbuibațil, și studenții sunt îmbuibați, și medicii care stau de dimineața până seara sunt… Dumnezeule!”.

El dă contraexemplu la atitudinea lui Bolojan pe cea a Regelui Charles al Marii Britanii: „Am văzut acum 2 ani un discurs al regelui Charles și m-a impresionat următorul lucru: Regele Charles a mulțumit funcționarilor statului lui pentru tot efortul depus în slujba statului pentru că, citez, fără ei nu am fi avut un stat puternic. Și este vorba de Marea Britanie și este un stat puternic”.