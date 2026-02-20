Ciprian Ciucu, după măsurile de redresare financiară anunțate de STB: Acestea par doar niște primi pași făcuți în direcția corectă

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, vineri, că va analiza „temeinic” planul de măsuri în 12 paşi anunțat de STB în privința redresării financiare. Societatea are datorii care se ridică la 1,6 miliarde de lei.

„Le voi analiza temeinic. La o primă lectură, acestea par doar niște primi pași făcuți în direcția corectă. Dacă sunt suficienți sau nu, îmi voi da seama după ce voi analiza impactul financiar cumulat. E bine măcar că au inclus și “reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%.” Cred că este loc de mai mult”, a menționat edilul, într-o postare pe Facebook.

Ciprian Ciucu a mai menționat că „oricum”, măsurile STB „nu sunt suficiente” fără ca ADITPBI (entitatea căreia Consiliul General i-a dat dreptul de a decide totul în ceea ce priveşte transportul public local de suprafaţă din Bucureşti şi Ilfov) să vină, la rândul ei, cu măsuri de optimizare a costurilor.

„De exemplu, transportul care deservește inclusiv localități din județul Ilfov, costă Primăria Municipiului București cca. 230 de milioane de lei pe an! Această entitate a fost înființată inițial cu 60 de angajați și a ajuns la cca. 200. Inclusiv aici este nevoie de reorganizare și restructurări”, a mai explicat primarul general al Capitalei.

Ciucu a precizat că în cazul în care măsurile propuse de către conducerea STB, dar și pe cele pe care le așteaptă de la ADITPBI, nu sunt suficiente, va veni și el cu o serie de propuneri.

„Cer conducerii STB să facă public documentul care a fost votat ieri în Consiliul de Administrație al STB și să dea drumul la discuții cu sindicatele. Transparența este esențială pentru succesul întregului demers. Este bine că șoferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați, iar disponibilizările vor fi făcute doar la nivelul angajaților suport, cei TESA, din birouri”, a conchis edilul.

Societatea de Transport București (STB) a anunțat, vineri, un plan în 12 pași pentru redresarea financiară. Unele măsuri propuse se află reducerea la jumătatea a numărului de directori, actualizarea tarifelor, stoparea angajărilor și a promovărilor, dar și reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru anumite categorii de personal.