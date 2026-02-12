Primăria Capitalei are o angajată nouă: pisicuța Cathy, noua secretară a primarului Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut o nouă angajare la primărie: o „pisică de București”, cum îi spune într-un hashtag, pe nume Cathy.

Cathy și Ciprian Ciucu au avut o chimie instantanee. O spune chiar primarul în postarea sa de pe contul oficial, pe care a lăsat mai multe poze.

„Ea este Cathy și de astăzi vom împărți biroul meu pentru că și așa este prea mare.

A fost „chimie” între noi la prima vedere, dupa câteva minute mi-a tors în brațe. S-a instalat deja și acum suntem în perioada de acomodare.

Din pacate a suferit un accident de mașină, medicii veterinari au operat-o și i-au reconstituit şoldul. De aceea are blănița așa, dar îi va crește repede”.

Cathy va fi angajată cu torsul și statul pe calorifer, unde va măsura gradele de la Termoenergetica, iar, ca salariu, va fi plătită în bobițe.