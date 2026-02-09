Ilie Bolojan: „Ciprian Ciucu are toată susținerea noastră pentru problemele Capitalei”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit luni seara despre sprijinul acordat primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, în contextul problemelor financiare cu care se confruntă Primăria București.

Întrebat dacă îl susține pe Ciucu în problemele legate de buget, Ilie Bolojan a spus că „indiferent cine ar fi fost primarul general al Capitalei, cu atât mai mult colegul meu, Ciprian Ciucu, are această susținere”.

Premierul a explicat că sprijinul său are legătură cu cât de mare are nevoie Capitala să rămână un motor economic și social al României.

„Bucureștiul este cea mai mare zonă de populație, iar acumulările negative, datoriile care au fost acumulate de-a lungul anilor, problemele grave din sectorul de termoficare sau de transport necesită o abordare cu prioritate a problemelor Capitalei”, a spus el.

Bolojan a afirmat că responsabilitatea guvernului este să intervină pentru a preveni disfuncționalități care ar afecta viața bucureștenilor.

„Cred că toți cei care suntem responsabili la nivel guvernamental avem această obligație, nu pentru un primar sau altul, dar pentru cetățenii din Capitală, care dacă aceste sisteme nu funcționează, pot avea niște probleme destul de mari. Și așa funcționează, așa cum știți.”, a spus el.