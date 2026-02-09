Prima pagină » Politic » Pălărie (USR) vrea mai mult de la Bolojan: Guvernarea Nicu și Marcel ne-a dus pe fundul prăpastiei

Pălărie (USR) vrea mai mult de la Bolojan: Guvernarea Nicu și Marcel ne-a dus pe fundul prăpastiei

USR și-ar fi dorit mai mult curaj din partea premierului Ilie Bolojan, când vine vorba de reforma statului, spune senatorul Ștefan Pălărie. El precizează că partidul său îl susține pe șeful Guvernului, însă este nemulțumit de ritmul reformelor.
Laura Buciu
09 feb. 2026, 11:11, Politic

Ștefan Pălărie declară la RFI că „USR îl susține pe Ilie Bolojan, pentru că este un profil de om dispus să facă ceea ce pentru USR este extrem de important și anume reforme, măsuri active de modernizare a țării”.

Senatorul precizează că USR și-ar dori o viteză mai mare a reformelor:

„Noi – recunosc și astea sunt discuții interne în partid – suntem încă insuficient de mulțumiți legat de viteza cu care aceste reforme se întâmplă. Ne-am fi dorit de la domnul Ilie Bolojan chiar mai mult curaj în privința acestor reforme”.

În opinia sa, reformele trebuie să continue.

„E nevoie de reformă. Doar tăierile de cheltuieli, așa cum s-au întâmplat în Educație anul trecut, nu sunt suficiente. E nevoie de reformă, e nevoie de curaj. Eu m-aș bucura să vedem mult mai mult curaj de exemplu în zona depolitizărilor din sistemul de învățământ și de asemenea niște programe naționale care să îmbunătățească calitatea de a preda, de exemplu, a profesorilor”.

Ștefan Pălărie spune că USR îl susține pe premierul Ilie Bolojan, dar nu în orice condiții.

„Nu-l susținem în absolut orice condiții, dar pentru moment, da, îl susținem pe domnul Bolojan. Hai să fim serioși, ne e limpede și clar tuturor că mai sunt unii care visează încă la refacerea USL, cu PSD și PNL singurele la guvernare și sunt disperați că poate au pierdut niște avantaje de pe vremea guvernelor Nicu și Marcel, dar am văzut unde ne-a dus guvernarea Nicu și Marcel, adică pe fundul prăpastiei, iar acum pentru a putea ieși de acolo, sacrificiile cele mai mari pe care le face cineva sunt cele care vin dinspre populație”.

 

