Marius Budăi, deputat PSD: Riscul intrării în recesiune tehnică este aproape de neevitat

Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru al Muncii, atrage atenția asupra economiei României, susținând că „riscul intrării în recesiune tehnică este aproape de neevitat”.
07 feb. 2026, 11:38, Politic

Marius Budăi consideră că această situație este „dovada cea mai clară a eșecului austerității dusă de primul-ministru Bolojan, cu o încăpățânare de neegalat”, potrivit unei postări publicate sâmbătă pe pagina oficială de Facebook.

„Scamatoria bugetară prin care a încercat să ne hipnotizeze că este bună majorarea TVA se va dovedi un simplu truc!”, scrie fostul ministru.

Budăi încearcă să explice și motivul pentru care riscul recesiunii este ridicat.

„În scurt timp se încheie a 5-a lună consecutivă de prăbușire a consumului! Doar în criza economică din 2010 am mai avut o serie atât de lungă! Iar în România, ponderea consumului în formarea PIB este mai mare decât media europeană. Deci, un consum în scădere 5 luni la rând ne duce inevitabil în recesiune tehnică!”, spune Budăi.

El susține că avertismentele sale anterioare nu au fost ascultate.

„Din păcate, acum se împlinesc toate avertismentele pe care i le-am adresat cu bună credință domnului prim-ministru! Atunci unii spuneau că îl atac politic. Eu însă doar îl avertizam și îi prezentam mereu alternative”, mai spune deputatul.

„Aplicarea urgentă a Programului PSD pentru stimularea investițiilor în economia națională, adoptarea urgentă a măsurilor sociale ale PSD, introducerea impozitării progresive cu o cotă mai redusă la cei cu venituri mici, revizuirea politicilor fiscale față de cetățenii și firmele de buna credință și abandonarea ideologiei cinice «fără excepții» sunt urgențe!”, adaugă Budăi.

„Să ținem seama de particularitățile sociale și să folosim «excepțiile fiscale» ca facilități de stimulare economică!”, încheie parlamentarul.

