Adrian Câciu îl contrazice pe Ilie Bolojan: Sunt bani pentru măsuri de sprijin în 2026

Într-o postare pe Facebook, Adrian Câciu i se adresează direct premierului: „Domnule Bolojan, să vă ajut cu bugetul că spuneți că nu sunt bani în 2026. Sunt bani!”.

Deputatul afirmă că există fonduri pentru mai multe tipuri de măsuri: „Și pentru autoritățile locale! Și pentru reducerea unor derapaje normative în impozitul pe proprietate. Și pentru pachetul de solidaritate! Și pentru pachetul de stimulare economică. Și pentru măsuri suplimentare de susținere”.

Adrian Câciu susține că, în condițiile reducerii deficitului bugetar la 6,2% din PIB, România poate avea la dispoziție resurse importante pentru politici publice noi.

„Vă ofer un scenariu în care aveți la dispoziție între 27 și 40 miliarde lei pentru măsuri noi de sprijin a economiei și a oamenilor, scăzând și deficitul la 6,2% din PIB”, a scris acesta.

Potrivit postării lui Câciu, analiza pornește de la angajamentele României în cadrul procedurii de deficit excesiv, care permit o creștere a cheltuielilor primare nete de 2,5% în termeni nominali.

„România are un spațiu fiscal pe care îl poate folosi pentru a sprijini economia și cetățenii într-un interval cuprins între 1,3% din PIB și 2% din PIB”, a explicat Câciu, precizând că acest lucru înseamnă „circa 24–28 de miliarde” de lei, suplimentar față de obligațiile deja asumate prin lege.

Deputatul atrage atenția că bugetul pentru 2026 nu este încă schițat, deși termenul ar fi fost depășit

„Este păcat că nu avem, în prezent, măcar un cadru preliminar al bugetului general consolidat pe anul 2026. Ar fi trebuit să avem buget aprobat din decembrie 2025. Suntem în februarie 2026”, a scris el.

Câciu precizează că scenariul său este construit pe venituri bugetare de 34,7% din PIB, nivelul anului 2025, și pe un PIB de 2.045 miliarde de lei, conform prognozei Comisiei Naționale de Prognoză, fără a lua în calcul venituri suplimentare sau efecte de multiplicare economică.

„Privim cu rezervă creșterea economică pe 2026, având în vedere că am închis 2025 în contracție economică”, a subliniat deputatul.

În final, Adrian Câciu reia mesajul adresat premierului: „Sunt bani! (…) Vă recomand să combateți această propunere, domnule Bolojan. Sau să vi-o însușiți! Ar fi bine pentru România. Cu plăcere!”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că bugetul pentru anul 2026 va fi construit într-un cadru fiscal strict, cu prioritatea reducerii deficitului bugetar și a respectării angajamentelor asumate de România în fața Comisiei Europene.

Bolojan a avertizat că spațiul bugetar este limitat și că nu pot fi făcute promisiuni care să pună presiune suplimentară pe finanțele publice, subliniind necesitatea disciplinei fiscale și a controlului cheltuielilor, în condițiile în care România se află încă în procedura de deficit excesiv.