Darău: Februarie este luna armistițiului și a consensului pentru buget și pentru pensiile speciale

Irineu Darău a explicat, luni seara, că există posibilitatea ca toate pachetele legislative să treacă de Parlament în cursul lunii februarie, odată cu debutul sesiunii.

„Eu cred că încă se mai poate ca în interiorul lunii februarie să treacă pas cu pas toate aceste pachete și îndrăznesc să sper că poate tot în luna februarie să se găsească și soluția sau să se aprobe soluția pentru pensiile speciale ale magistraților”, a declarat Darău, la TVR Info.

Ministrul a precizat că ritmul lent de lucru al coaliției are drept cauză negocierile complexe între cele patru partide. Acesta consideră că acum este momentul ca administrația centrală să accepte un efort real de reformă.

„Sper de aceea că februarie este luna armistițiului, consensului, compromisului, în sens pozitiv, să avem buget, să avem pachetul de reformă a administrației centrale așa cum poate el să fie, să avem soluții pe pensiile speciale și să ieșim cu fruntea sus”, a mai spus Darău.

Darău a susținut că acest buget reprezintă un test pentru coaliție. Stabilitatea este, în viziunea sa, un element esențial pentru următorii ani.

„Acest buget într-adevăr cred că este un test al coaliției. E primul buget pe care cele patru partide diferite îl fac împreună. De aceea și cred că, dacă reușim să-l trecem în Parlament, este o probă trecută cu succes”, a conchis acesta.