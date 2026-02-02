Ce vor face parlamentarii PSD la moțiunea AUR împotriva Ministrului Educației. Răspunsul lui Daniel Băluță

Daniel Băluță a fost întrebat, luni seara, la Digi 24, ce vor face parlamentarii PSD la moțiunea AUR împotriva ministrului Educației, câtă vreme România nu are în prezent ministru al Educației, funcția fiind asigurată interimar de prim-ministrul Ilie Bolojan.

„Nu vă pot răspunde la această întrebare. Sau încă nu vă pot răspunde la această întrebare”, spune Băluță.

Întrebat, în continuare, dacă PSD ia în calcul să voteze pentru moțiune, Băluță a spus, încă o dată, că nu poate răspunde.

La replica moderatorului că, potrivit protocolului coaliției, n-ar trebui nici măcar să se gândească PSD să voteze împotriva unui ministru, Băluță a replicat: „E adevărat, dar în protocol nu scrie nici că trebuie să semnezi Mercosur fără să-ți consulți partenerii de guvernare, să faci ce vrei tu sau să urmărești cetățenii cu dronele, sau să pui impozite pe solarii. Că la un moment dat începi să semeni cu un personaj din Moromeții”.