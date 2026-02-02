Prima pagină » Politic » Ce vor face parlamentarii PSD la moțiunea AUR împotriva Ministrului Educației. Răspunsul lui Daniel Băluță

Ce vor face parlamentarii PSD la moțiunea AUR împotriva Ministrului Educației. Răspunsul lui Daniel Băluță

Președintele PSD București, Daniel Băluță, a fost întrebat luni ce va face partidul din care face parte la moțiunea AUR împotriva ministrului Educației, funcție asigurată interimar de premierul Ilie Bolojan, după demisia lui Daniel David, la finalul anului 2025.
Laura Buciu
02 feb. 2026, 22:00, Politic

Daniel Băluță a fost întrebat, luni seara, la Digi 24, ce vor face parlamentarii PSD la moțiunea AUR împotriva ministrului Educației, câtă vreme România nu are în prezent ministru al Educației, funcția fiind asigurată interimar de prim-ministrul Ilie Bolojan.

„Nu vă pot răspunde la această întrebare. Sau încă nu vă pot răspunde la această întrebare”, spune Băluță.

Întrebat, în continuare, dacă PSD ia în calcul să voteze pentru moțiune, Băluță a spus, încă o dată, că nu poate răspunde.

La replica moderatorului că, potrivit protocolului coaliției, n-ar trebui nici măcar să se gândească PSD să voteze împotriva unui ministru, Băluță a replicat: „E adevărat, dar în protocol nu scrie nici că trebuie să semnezi Mercosur fără să-ți consulți partenerii de guvernare, să faci ce vrei tu sau să urmărești cetățenii cu dronele, sau să pui impozite pe solarii. Că la un moment dat începi să semeni cu un personaj din Moromeții”.

