Prețurile aurului și argintului scad brusc, după recorduri stabilite recent. Care este explicația

Joia trecută, aurul spot ajungea la un nou nivel maxim istoric, de aproape 5.600 de dolari pe uncie. În aceeași zi, și prețul argintului înregistra un record, de 119,34 dolari.

Totuși, la începutul acestei săptămâni, prețurile aurului și argintului își continuă scăderea. În tranzacțiile din Asia de luni, prețurile spot ale aurului au scăzut cu peste 9%, până la 4.403 dolari pe uncie, în timp ce argintul a scăzut cu 15%, până la mai puțin de 72 dolari pe uncie, relatează BBC.

Piețele au fost îngrijorate de independența Rezervei Federale a SUA, dar scăderea abruptă a fost cauzată de anunțul făcut vinerea trecută de președintele american Donald Trump, când l-a numit pe Kevin Warsh, fost guvernator al băncii centrale, în funcția de nou președinte al acesteia.

„Catalizatorul evident al vânzărilor masive de vineri pare să fi fost știrea… că Warsh a obținut nominalizarea pentru funcția de președinte al Fed”, au declarat analiștii de la Deutsche Bank, potrivit sursei citate.

Un alt specialist, Mark Matthews, șeful departamentului de cercetare pentru Asia al băncii Julius Baer, a declarat pentru Reuters că o altă explicație probabilă pentru scăderile bruște „este că prețurile metalelor prețioase s-au prăbușit pur și simplu pentru că au înregistrat o creștere parabolică în săptămâna precedentă”.

„Odată ce a început realizarea profiturilor, efectul a fost unul de bulgăre de zăpadă”, a mai spus acesta.

Ce spun analiștii de pe Wall Street privind rata dobânzii în 2026

Pe de altă parte, analiștii de pe Wall Street se așteaptă ca Fed să reducă rata dobânzii de cel puțin două ori în 2026. Aurul tinde să fie considerat o investiție mai atractivă atunci când ratele dobânzilor sunt scăzute.

Creșterea recentă a aurului a început acum câțiva ani, când băncile centrale au început să cumpere mai multe lingouri. Totuși, în ultimul an, incertitudinea cauzată de evenimentele din sfera geopolitică, printre care și tarifele SUA, a sporit atractivitatea aurului.