Aurul bate record după record: Se apropie de 5.600 de dolari pe uncie

Aurul își continuă, joi, creșterea fulminantă, stabilind un nou record. În cursul dimineții, aurul spot a ajuns la 5.591,61 de dolari.

La momentul redactării știrii, prețul aurului este de 5.534,41 de dolari pe uncie.

„Creșterea datoriei SUA și incertitudinea creată de semnele că sistemul comercial global se fragmentează în blocuri regionale, în opoziție cu modelul centrat pe SUA (îi determină pe investitori să se înghesuie să cumpere aur)”, a declarat analistul Marex, Edward Meir, potrivit Reuters.

Luni, aurul a depășit pragul de 5.000 de dolari, câștigând peste 10% doar în această săptămână. Creșterea mai este impulsionată de o combinație de factori, printre care cererea puternică de refugiu sigur, achizițiile ferme ale băncilor centrale și slăbirea dolarului.

„Aurul nu mai este doar o protecție împotriva crizelor sau a inflației; este considerat din ce în ce mai mult un activ neutru și fiabil de păstrare a valorii, care oferă și diversificare într-o gamă mai largă de regimuri macroeconomice”, au declarat analiștii OCBC într-o notă, scrie Reuters.

De la începutul anului 2026, prețul aurului a înregistrat o creștere de peste 27%, după o alta de 64% în 2025.

Și argintul ajunge la un nou record

Pe de altă parte, argintul spot a crescut cu 0,6%, la 117,30 dolari pe uncie, după ce a atins un nivel record de 119,34 dolari în cursul dimineții de joi. Este cerere din partea investitorilor care caută alternative mai ieftine la aur, astfel încât prețul său a crescut cu peste 60% în acest an.

„Se preconizează că piața argintului va înregistra un nou deficit în acest an, dar tensionarea reală a pieței provine din disponibilitatea redusă a stocurilor de suprafață”, au afirmat analiștii de la Standard Chartered într-o notă, mai notează Reuters.