Prețul aurului, la un nou record. A depășit pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul tensiunilor geopolitice

Luni dimineață, prețul aurului a atins un nou nivel record: a depășit pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul tensiunilor geopolitice crescânde care au determinat investitorii să se îndrepte către active sigure, potrivit Reuters.

La momentul redactării știrii, prețul spot al aurului a crescut cu 1,42%, ajungând la 5.049,72 dolari pe uncie.

„Ne așteptăm la o creștere suplimentară. Previziunile noastre actuale sugerează că prețurile vor atinge un nivel maxim de aproximativ 5.500 de dolari în cursul acestui an”, a declarat Philip Newman, director la Metals Focus, pentru sursa citată.

Creșterile aurului din acest an au fost impulsionate de tensiunile crescânde dintre Statele Unite și NATO cu privire la Groenlanda, pe fondul așteptărilor privind o mai mare incertitudine financiară și geopolitică.

De asemenea, argintul spot a ajuns la 104,72 dolari pe uncie. Platina spot a rămas stabilă la 2.767 dolari pe uncie la momentul redactării știrii.

Vineri, argintul a depășit pentru prima dată pragul de 100 de dolari, continuând creșterea de 147% înregistrată anul trecut, pe fondul fluxurilor de investitori de retail și al achizițiilor determinate de dinamica pieței.