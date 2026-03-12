Rezervele de petrol ale SUA au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele trei decenii

, aproximativ 40% din stocul său actual de 415 milioane de barili.

SUA dețin cel mai mare stoc de petrol dintre cele 32 de țări care intenționează să elibereze 400 de milioane de barili de petrol pentru a face față creșterii prețurilor.

Eliberarea coordonată își propune să ofere o reasigurare temporară a pieței. Cu toate acestea, nu va compensa pe deplin potențialele pierderi rezultate din închiderea Ormuz.

Deși SUA este cel mai mare producător de petrol, reaprovizionarea Rezervei SPR prezintă provocări logistice.

Un efort finanțat integral ar putea dura până în 2031 pentru a restabili rezerva.

Rezerva SPR a fost înființată în timpul embargoului petrolier din 1973, iar eliberările de urgență anterioare au avut loc în timpul unor crize semnificative.

Totul are scopul de a stabiliza prețurile din punct de vedere psihologic, chiar dacă nu rezolvă problemele legate de aprovizionare.