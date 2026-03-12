Prima pagină » Știrile zilei » Rezervele de petrol ale SUA au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele trei decenii

Rezervele strategice de petrol ale SUA sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii trei decenii, arată AXIOS. După eliberarea de petrol din stocuri, SUA vor putea restabili rezerva abia în 2031.
Sorina Matei
12 mart. 2026, 18:13, Economic
SUA intenționează să elibereze 172 de milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol (SPR), aproximativ 40% din stocul său actual de 415 milioane de barili.
Această mișcare vine în contextul în care rezervele globale de petrol sunt amenințate, în special din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz de către Iran.
SUA dețin cel mai mare stoc de petrol dintre cele 32 de țări care intenționează să elibereze 400 de milioane de barili de petrol pentru a face față creșterii prețurilor.

Eliberarea coordonată își propune să ofere o reasigurare temporară a pieței. Cu toate acestea, nu va compensa pe deplin potențialele pierderi rezultate din închiderea Ormuz.

Deși SUA este cel mai mare producător de petrol, reaprovizionarea Rezervei SPR prezintă provocări logistice.

Un efort finanțat integral ar putea dura până în 2031 pentru a restabili rezerva.

Rezerva SPR a fost înființată în timpul embargoului petrolier din 1973, iar eliberările de urgență anterioare au avut loc în timpul unor crize semnificative.

Totul are scopul de a stabiliza prețurile din punct de vedere psihologic, chiar dacă nu rezolvă problemele legate de aprovizionare.

