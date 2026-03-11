Prima pagină » Economic » Prețul benzinei din SUA a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele 21 de luni

Prețul benzinei din SUA a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele 21 de luni

Prețul mediul al benzinei din SUA a crescut miercuri și a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele 21 de luni.
Sursă foto: Pexels
Petru Mazilu
11 mart. 2026, 15:33, Economic

Prețul benzinei a crescut cu încă 4 cenți pe galon, conform ultimelor date AAA publicate de CNN. Prețul mediu a ajuns la 3,58 dolari pe galon, cel mai ridicat din ultimele 21 de luni.

Prețul mediu a urcat cu 38 de cenți în ultima săptămână și cu 64 de cenți în ultima lună. Acestea sunt cele mai mari creșteri săptămânale și lunare de la începutul lunii martie 2022, la scurt timp după ce invazia Rusiei în Ucraina a declanșat sancțiuni împotriva țării producătoare de petrol.

Creșterea din ultima perioadă este o reacție la războiul din Iran și la amenințarea cu închiderea circulației prin Strâmtoarea Ormuz. Prin zonă tranzitează în mod normal 20% din petrolul mondial.

Criza a fost amplificată de atacurile Iranului asupra instalațiilor petroliere ale vecinilor săi bogați în petrol, cum ar fi Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și Arabia Saudită.

Prețul motorinei în SUA a crescut și mai rapid. Prețul mediu al motorinei a crescut cu 5 cenți, ajungând la 4,89 dolari pe galon. Creșterea a fost de 79 de cenți doar în ultima săptămână.

Prețurile ar putea oscila în continuare în funcție de evoluția de pe piețele internaționale.

