Consumul a scăzut cu peste 25% la începutul anului. IMM România: Semnal de alarmă pentru economia reală

IMM România citează într-un comunicat de presă datele publicate de Institutul Național de Statistică privind evoluția comerțului cu amănuntul, care arată o scădere de 25,3% a volumului cifrei de afaceri în ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025.

Conform comunicatului, această evoluție reprezintă un semnal important pentru mediul de afaceri și pentru factorii de decizie, în condițiile în care reducerea consumului afectează direct activitatea companiilor din comerț, producție, logistică și servicii.

Datele statistice arată că scăderea a fost înregistrată în toate segmentele majore ale comerțului cu amănuntul. Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 27,7%, comerțul cu carburanți pentru autovehicule în magazine specializate cu 26,6%, iar vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun cu 21,5%.

Indicator pentru dinamica economiei

„Consumul este un indicator esențial pentru dinamica economiei. O scădere de asemenea amplitudine arată că firmele se confruntă cu o temperare a cererii, ceea ce poate avea efecte asupra investițiilor, planurilor de dezvoltare și pieței muncii. Este important ca politicile economice să susțină stabilitatea și predictibilitatea mediului de afaceri”, a declarat Florin Jianu, președinte IMM România.

IMM România arată că antreprenorii resimt deja presiuni din partea costurilor operaționale ridicate, a incertitudinilor economice și a scăderii puterii de cumpărare: „În acest context, considerăm esențială menținerea unui cadru economic predictibil, evitarea măsurilor fiscale care pot afecta negativ consumul și stimularea investițiilor, pentru a sprijini revenirea activității economice în lunile următoare”.