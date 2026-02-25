Merz la începutul vizitei sale la Beijing: Germania vrea o cooperare economică mai profundă și mai echitabilă

„Avem preocupări foarte specifice cu privire la cooperarea noastră, pe care dorim să o îmbunătățim și să o facem echitabilă”, i-a spus Friedrich Merz omologului său chinez, Li Qiang, subliniind importanța menținerii și consolidării relațiilor economice cu China, notează Reuters.

La rândul său, premierul chinez a spus: „China și Germania, fiind două dintre cele mai mari economii ale lumii și țări importante cu influență, ar trebui să își consolideze încrederea în cooperare și să protejeze împreună multilateralismul și liberul schimb”, criticând astfel tarifele globale impuse de președintele Trump care au perturbat comerțul internațional.

Vizita lui Merz are loc pe fondul temerilor Europei privind dependența economică față de China. Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a avertizat recent Parlamentul European asupra influenței tot mai mari a Chinei în sectoare cheie de producție și asupra scăderii cotei de piață a companiilor europene pe piața chineză.

În China, alături de delegația cancelarului Merz au venit și 30 de companii, inclusiv mari producători auto precum Volkswagen și BMW, afectați direct de intensificarea concurenței chineze.

Vizita lui Merz la Beijing se înscrie într-un efort internațional consolidat pentru refacerea relațiilor economice cu China. Înaintea lui Merz, demersuri similare au fost făcute și de premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și premierul Canadei, Mark Carney.