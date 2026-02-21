Spectacolul roboților umanoizi din China, specializați în arte marțiale. Există un real motiv de îngrijorare pentru Europa?

La ediția de anul acesta a spectacolului de Revelion Lunar din China, roboții umanoizi au făcut senzație anul acesta, executând rutine coordonate de arte marțiale și parkour, potrivit Euronews.

Potrivit unui videoclip postat de de televiziunea chineză de stat CCTV, 24 de roboți au executat primul parkour continuu de sărituri peste mese în stil liber, prima săritură aeriană, sărituri continue pe un singur picior, o săritură înapoi în doi pași asistată de perete și prima rotire grandioasă Airflare de 7,5 rotații.

De la gala de anul trecut, roboții par să fi evoluat. Atunci, roboții umanoizii au executat un dans popular, ceva mai instabil, având o coregrafie cu batiste. Anul acesta, roboții au fost mult mai stabili, ceea ce indică un progres evident.

În afară de arta spectacolului, întrebările rămân totuși: Cât de avansați sunt acești roboți? Ar trebui să ne facem griji?

La nivel global, companiile testează roboți umanoizi în fabrici sau depozite, iar anumite companii se gândesc chiar să îi publicului pentru uz casnic. Experții în apărare spun, că roboții umanoizi ar putea fi folosiți și în Apărare.

„Probabil că există loc pentru roboți în formă umană și animală în organizațiile militare și de securitate. Mai ales dacă aceștia trebuie să interacționeze cu structuri construite pentru oameni, cum ar fi mașini, scări și uși”, a declarat Hans Liwång, profesor de științe ale sistemelor pentru Apărare și Securitate din cadrul Universității Suedeze de Apărare.

Expertul a atras atenția că mobilizarea roboților este mult mai complexă decât un spectacol pus în scenă. În contextele militare, forma robotului contează mult mai puțin. Acesta trebuie să dispună de o „logică suficient de bine dezvoltată” pentru a opera într-un mediu impredictibil.

Demonstrațiile mediatizate, propagandă de stat?

Hans Liwång a atras atenți că aceste demonstrații mediatizate ar putea fi văzute și prin prisma propagandei de stat.

„Organizarea unui spectacol repetat, planificat în prealabil și controlat nu ne spune prea multe despre starea tehnologiei. Astfel de spectacole sunt concepute pentru a impresiona și, prin urmare, este probabil să exagereze capacitatea tehnologiei”, a declarat expertul.

Potrivit expertului, Europa nu ar trebui să fie alarmată de această dezvoltare accelerată a tehnologiei, însă este bine să cunoască progresele, pentru dezvoltarea unor tehnologii asemănătoare.

„Europa trebuie să fie informată cu privire la dezvoltarea internațională. Trebuie să învățăm de la alții, nu să construim de la zero. Trebuie să învățăm din eforturile depuse în această dezvoltare și din dezvoltarea tehnică”, a declarat Hans Liwång.

Unitree Robotics, ai cărei roboți au avut un rol important la Gala Festivalului de Primăvară din China, anunță un preț de bază de 13.500 de dolari (aproximativ 11.280 de euro) pentru robotul său umanoid G1.