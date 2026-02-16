Cât a scăzut costul surselor de energie regenerabilă în Europa și de ce este mult mai mare decât în ​​China

Între 2010 și 2024, costul mediu global al producției de energie electrică eoliană offshore a scăzut cu 62%, al energiei eoliene onshore cu 70%, iar al energiei fotovoltaice solare cu 90%, conform cifrelor dintr-un articol al viitorului Buletin Economic al BCE, publicat luni, notează EFE.

În 2024, 91% din capacitatea nou instalată de energie regenerabilă era mai ieftină decât cel mai ieftin combustibil fosil disponibil, spun economiștii BCE, Miles Parker și Susana Parraga Rodríguez, în articolul în care analizează barierele tranziției verzi.

Costurile energiilor regenerabile au scăzut într-o măsură similară pe principalele piețe europene, dar costul general rămâne mult mai ridicat decât în China, care a instalat în 2024 mai multă capacitate de energie regenerabilă decât restul lumii la un loc.

Costurile producției de baterii

De exemplu, costurile de producție a bateriilor în Europa sunt aproape cu 50% mai mari decât în China, costurile electrolizei sunt cu 61% mai mari, iar cele pentru pompe de căldură aproape duble.

Această diferență se datorează în principal scalei de producție, integrării lanțului de aprovizionare și eficienței de fabricație, și nu costurilor cu forța de muncă, care reprezintă o parte mică din costurile totale, potrivit economiștilor BCE.

Pentru a realiza tranziția verde, Europa va trebui să mobilizeze investiții între 2,7% și 3,7% din produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene în fiecare an până în 2030, conform datelor din articol. Pe lângă investiții, economiștii BCE consideră că este necesară și intervenția politică pentru a depăși eșecurile pieței și barierele structurale intrinseci sectorului.

Printre aceste eșecuri ale pieței se numără o reglementare complexă, fragmentată și incertă, precum și o infrastructură și cunoștințe insuficiente pentru adaptarea proceselor de producție, printre altele.

Taxele pe carbon

Taxele pe carbon sunt considerate cel mai bun instrument pentru a internaliza costurile de mediu, dar nu pot depăși singure toate barierele tranziției verzi.

„Prețul carbonului trebuie completat cu investiții la scară mare, sprijin concret pentru cercetare și dezvoltare verde și politici structurale ample”, spun economiștii BCE.

Aceste politici trebuie să îmbunătățească încrederea mediului de afaceri, să faciliteze realocarea resurselor și să stimuleze competiția și antreprenoriatul.

Reglementarea trebuie să stimuleze investițiile verzi, dar este, în general, percepută de investitori ca o barieră.

În acest sens, este necesar să se simplifice reglementarea pentru a accelera aprobările de investiții, astfel încât companiile să poată realiza investițiile necesare pentru decarbonizarea proceselor de producție.

Economiștii BCE consideră că inversarea sau amânarea politicilor de mediu deja în curs pentru atingerea obiectivelor climatice ale UE poate fi dăunătoare.