Ministrul ucrainean de Externe susține că Beijingul poate contribui la încheierea războiului

„China poate juca un rol important în aducerea unei păci juste pentru Ucraina”, a afirmat Sybiha, într-un interviu pentru Novyny Live, citat de Reuters.

„Apreciem sprijinul Chinei pentru integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei”, a transmis șeful diplomației de la Kiev, punctând că discuțiile au fost: „substanțiale și pragmatice”.

Declarațiile au fost făcute după o întrevedere cu ministrul de Externe de la Beijing, Wang Yi, în marja Conferinței de Securitate de la München.

Kremlinul a declarat vineri că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va avea loc săptămâna viitoare.

Declarațiile vin la scurt timp după organizarea negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi, în perioada 4-5 februarie care s-a soldat cu realizarea unui schimb de prizonieri.