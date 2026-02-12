O mare putere economică a lumii interzice vânzarea mașinilor sub prețul lor de fabricație

China a interzis producătorilor auto să vândă mașini sub prețul de producție, intensificând astfel măsurile împotriva războiului prețurilor persistent care a cuprins cea mai mare piață auto din lume.

Potrivit Bloomberg, interdicția include nu numai cheltuielile de producție ale unei companii, ci și cheltuielile administrative și vânzarea.

De asemenea, autoritățile chineze au interzis fixarea prețurilor între producătorii de automobile și furnizori și a interzis mărcilor să forțeze dealerii să încheie vânzări de pe urma cărora pierd bani.

Războiul prețurilor, care durează de ani de zile, a transformat industria auto din China, alimentând ascensiunea giganților din industrie, precum BYD și Tesla, în timp ce a împins producătorii mai mici să implementeze reduceri de prețuri pentru a ține pasul.

Potrivit Administrației de Stat pentru Reglementarea Pieței din China, cei care încalcă aceste reguli se pot confrunta cu „riscuri legale semnificative”.

Măsura vine în contextul în care vânzările de autoturisme în China au scăzut cu 19,5% în ianuarie 2026 față de anul precedent, potrivit Asociației Chineze a Producătorilor de Automobile (CAAM), scrie Associated Press. Aceasta a fost cea mai mare scădere procentuală din februarie 2024.

De asemenea, analiștii se așteaptă la o scădere a cererii interne în 2026. S&P a prognozat că vânzările de vehicule ușoare, inclusiv autoturisme, în China vor scădea cu până la 3% în 2026.