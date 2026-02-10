Un înalt oficial chinez anunță măsuri dure împotriva „separatiștilor” din Taiwan

Wang Huning, al patrulea om ca rang în ierarhia partidului, a anunțat marți că este necesar ca autoritățile de la Beijing să „să sprijine ferm forțele patriotice pro-unificare de pe insulă, să combată cu hotărâre forțele separatiste „pentru independența Taiwanului”, să se opună interferențelor forțelor externe și să protejeze pacea și stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan”, potrivit agenției de stat Xinhua, citată de Reuters.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței anuale pentru afacerile Taiwanului, conferință la care a participat și Wang Yi, ministrul chinez de Externe.

Beijingul consideră Taiwanul parte integrantă a teritoriului său, deși guvernul democratic de la Taipei respinge aceste pretenții. În ultimii ani, China și-a intensificat presiunile militare și politice asupra insulei.

China a avertizat în repetate rânduri alte state, inclusiv Statele Unite, să nu se implice în chestiunea Taiwanului.

În decursul săptămânii trecute, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele Trump, Xi Jinping a susținut că problema Taiwanului reprezintă cel mai sensibil subiect în relațiile sino-americane și a cerut prudență în privința vânzărilor de arme către insulă.