Xi Jinping reafirmă în mesajul de Anul Nou că reunificarea Taiwanului este inevitabilă după exercițiile militare ale Chinei

Președintele Chinei, Xi Jinping, a reafirmat în mesajul său de Anul Nou 2026 obiectivul strategic al Beijingului privind Taiwanul, declarând că „reunificarea patriei” este inevitabilă și „de neoprit”.
31 dec. 2025, 15:24, Știri externe

Declarația liderului chinez vine la scurt timp după anunțul oficial privind finalizarea unor ample exerciții militare desfășurate de China în jurul insulei Taiwan.

În discursul adresat națiunii, transmis de agenția oficială de presă Xinhua, Xi Jinping a subliniat că reunificarea Chinei reprezintă „un trend al vremurilor” și o evoluție istorică ce nu poate fi oprită. Mesajul de Anul Nou a avut un ton ferm în privința Taiwanului, dar a inclus și referiri la deschiderea Chinei către cooperare internațională și promovarea păcii globale.

„Reunificarea patriei noastre este de neoprit”, a declarat Xi Jinping, consolidând poziția oficială a Beijingului față de insula guvernată separat, pe care China o consideră parte integrantă a teritoriului său.

Exerciții militare finalizate cu succes

Cu doar câteva ore înainte de discursul lui Xi Jinping, autoritățile chineze au anunțat încheierea „cu succes” a exercițiilor militare desfășurate în jurul Taiwanului. Potrivit Comandamentului Teatrului de Operațiuni Estic al Armatei Populare de Eliberare, manevrele au inclus exerciții cu foc real, simulări de blocadă a unor porturi strategice și atacuri asupra unor ținte maritime.

Comandantul Li Xi a declarat că exercițiile, denumite „Misiunea de Justiție 2025”, au avut ca scop testarea capacității de reacție a forțelor armate și transmiterea unui mesaj clar împotriva oricăror tentative de independență ale Taiwanului, precum și împotriva interferențelor externe.

Apel la pace și cooperare globală

În același mesaj, președintele chinez a afirmat că Beijingul este dispus să colaboreze cu toate statele pentru a sprijini pacea și dezvoltarea mondială. Xi Jinping a susținut că, în ultimul an, China a continuat să se deschidă către lume și să joace un rol constructiv pe scena internațională.

„China se află întotdeauna de partea dreaptă a istoriei”, a subliniat liderul de la Beijing, încercând să echilibreze mesajul ferm privind Taiwanul cu unul de cooperare globală.

