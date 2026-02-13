Congresmenii americani pun presiunea pe parlamentul taiwanez pentru adoptarea bugetului de apărare

„Amenințarea reprezentată de Republica Populară Chineză la adresa Taiwanului nu a fost niciodată mai mare. Xi Jinping își concentrează fiecare element al puterii naționale a RPC pentru a controla Taiwanul”, se arată în scrisoarea citată de Reuters.

Scrisoarea a fost adresată președintelui Parlamentului taiwanez, Han Kuo-yu, liderilor principalelor partide de opoziție, Kuomintang (KMT) și Partidul Popular din Taiwan(TPP), dar și liderilor partidului de guvernământ.

„Felicităm Taiwanul pentru progresele importante înregistrate în consolidarea pregătirii militare, a forțelor de rezervă și a capacităților de apărare asimetrice. Cu toate acestea, ne temem că, fără creșteri semnificative ale cheltuielilor pentru apărare ale Taiwanului la nivelurile reflectate în bugetul special propus de președintele Lai, aceste progrese vor fi insuficiente”, continuă scrisoare.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a propus anul trecut creșterea bugetului de apărare cu 40 de miliarde de dolari pentru pentru perioada 2026–2033, pentru consolidarea capacităților de apărare ale insulei, pe fondul presiunilor militare crescânde din partea Chinei.

Cu toatea acestea, opoziția care deține majoritatea în parlament a refuzat să analizeze proiectul și au făcut propuneri mai puțin costisitoare, motivând că nu acordă „cecuri în alb” președintelui.

Printre congresmenii care au semnat scrisoarea se numără senatorii Pete Ricketts (R) și Chris Coons (D), membri de rang înalt ai Comisiei pentru Relații Externe din Senat, precum și Young Kim (R) și Ami Bera (D), din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților.