Prima pagină » Știri externe » Liderul opoziției din Ungaria acuză o campanie de șantaj cu „sex tape” înaintea alegerilor din aprilie

Péter Magyar afirmă că partidul prim-ministrului Viktor Orbán orchestrează o acțiune de defăimare, utilizând înregistrări intime obținute prin echipamente de supraveghere. Fidesz neagă cu fermitate aceste acuzații, scrie Euronews.
Sursa foto: Raul Stef/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
13 feb. 2026, 09:15, Știri externe

Campania electorală din Ungaria se intensifică, intrând într-o fază marcată de tensiuni crescânde. Se întâmplă cu doar două luni înainte de alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie. Liderul opoziției, Péter Magyar, a acuzat partidul de guvernământ Fidesz, condus de premierul Viktor Orbán, că ar pregăti o tentativă de șantaj împotriva sa, având la bază o presupusă înregistrare video de natură intimă, arată Euronews.

Magyar, al cărui partid Tisza conduce în sondajele de opinie, a declarat pe rețelele de socializare că suspectează existența unei înregistrări realizate „cu echipamente ale serviciilor secrete” și potențial manipulată digital, în care ar apărea alături de fosta sa parteneră în ipostaze intime. Potrivit declarațiilor sale, mai mulți jurnaliști ar fi primit o fotografie reprezentând un dormitor, însoțită de mesajul „în curând”, sugerând publicarea iminentă a unui videoclip. Deși imaginea a circulat intens pe diverse platforme sociale, înregistrarea propriu-zisă nu a fost încă făcută publică.

„Am 45 de ani și o viață sexuală normală, cu un partener adult”, a transmis Magyar, respingând orice insinuare. Se pare că fotografia a fost publicată și pe un site ce poartă numele vicepreședintelui partidului Tisza, Márk Radnai. Acesta a negat insă orice asociere cu domeniul respectiv.

Reprezentanții partidului Fidesz au respins acuzațiile, negând orice implicare în distribuirea imaginii. Conform legislației maghiare, publicarea de imagini explicite fără consimțământ reprezintă o infracțiune.

O campanie electorală tot mai virulentă

Aceste acuzații apar într-un context politic deja încărcat. Potrivit Institutului 21st Research, partidul Tisza se situează pe primul loc în intențiile de vot, cu 35%, depășind Fidesz, care înregistrează 28%. O eventuală schimbare de guvern ar putea redefini semnificativ relația Ungariei cu Uniunea Europeană și poziționarea sa față de conflictul din Ucraina.

Campania a fost caracterizată de tactici agresive din ambele tabere. Fidesz a distribuit videoclipuri deepfake generate cu inteligență artificială, în care Magyar ar apărea susținând poziții pro-Bruxelles sau pro-Ucraina. Aceste subiecte sunt considerate sensibile pentru electoratul conservator. La rândul său, liderul opoziției îl acuză pe Orbán de corupție și de favorizarea apropiaților săi prin deturnarea fondurilor publice.

Magyar a dobândit faimă pe scena politică în 2024, în urma unui scandal legat de grațierea unui individ implicat în ascunderea unor abuzuri comise într-un centru pentru copii. Acest scandal a condus la demisia președintei Katalin Novák și a ministrului Justiției Judit Varga, fosta soție a lui Magyar. De asemenea a afectat considerabil încrederea publicului în administrația Orbán.

