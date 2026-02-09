Toate cele trei moțiuni depuse de Opoziție, respinse. Bolojan: „Educația universitară înseamnă mai mult: calitatea, competențele, șansele reale pe piața muncii” / Radu Miruță: „Moțiunea de azi este despre un subiect inventat, livrat ca un spectacol de propagandă.”

UPDATE 19:32 A treia moțiune, ce îl vizează pe Ministrul Apărării, respinsă

A treia moțiune simplă, vizându-l pe Radu Miruță, a fost respinsă, 44 de senatori votând „pentru” și 73 „împotriva”.

UPDATE 18:48 „Moțiunea de astăzi este despre un subiect inventat”, spune Radu Miruță despre atacul opoziției

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a luat cuvântul luni în plenul Senatului, răspunzând moțiunii de cenzură depusă împotriva sa de opoziție.

El a spus că moțiunea este „un subiect inventat, ambalat politic și livrat ca un spectacol de propagandă”, adăugând că nu reflectă realitatea activității sale sau a ministerului.

El a explicat că motivul moțiunii este o declarație tehnică despre Groenlanda, „scoasă complet din context și rostogolită cu titluri mincinoase de o întreagă mașinărie de propagandă”.

Miruță a insistat că folosirea unei minciuni ca pretext pentru moțiune „nu este doar o pierdere de timp, ci este o jignire atât la adresa Senatului României, cât și la adresa oamenilor pe care cei care au inițiat moțiunea îi reprezintă în Parlament.”

Ministrul Radu Miruță a criticat opoziția.

„Să transforme o minciună într-o moțiune, să scrie o singură foaie despre ceva mincinos împotriva unui ministru este maximul pe care îl puteți face dumneavoastră? Ignorați în același timp subiecte importante. Cum să dotăm armata, cum să arătăm mai bine respectul față de cei care protejează România, cum să sprijinim rezerviștii și veteranii, cum să gestionăm problemele de securitate din regiune și faceți asta doar pentru câteva titluri bombastice.”

„Aveți zero șanse. Mergeți înapoi la cei care vă folosesc și spuneți-le că miliardele din SAFE merg pentru dotarea armatei române, fără firme prietene, fără fire scurte, într-un mod transparent, care vor ajunge să asigure securitatea națională a României, nu buzunarele unora și ale altora.”

Miruță a mai spus că România traversează o perioadă grea, dar că soluțiile nu vin prin „sloganuri, nici cu filmulețe făcute de inteligență artificială”, ci prin responsabilitate.

„Cu puterea care ne-a fost dată prin votul alegătorilor noștri, avem posibilitatea să alegem ce facem. Să facem bine sau rău, spectacol sau muncă, gargară sau fapte. Eu aleg binele, munca și faptele, care le lasă României copiilor mei măcar un centimetru mai bine decât cea pe care am găsit-o atunci când am preluat mandatul”, a afirmat Miruță.

Despre activitatea Ministerului Apărării, el a punctat că face „curățenie unde este cazul pentru a ne asigura că investițiile majore care urmează să vină în România vin într-o casă curată. Proiecte majore de înzestrare a armatei române prin SAFE, cu achiziții comune pentru prețuri mai mici și producții în România pentru a dezmorții industria națională de armament. Suntem permanent în contact cu aliații noștri din NATO pentru cele mai bune decizii înspre întărirea securității Mării Negre și a flancului estic.”

„Moțiunea asta nu spune nimic despre mine pentru că nu e nimic real în ea, dar spune multe despre dumneavoastră. Că aveți zero proiecte legislative pe care le-ați propus, dezbătut și le-ați trecut în interesul cetățenilor.”, a spus Miruță.

„Ce alegeți dumneavoastră, dragi colegi de la AUR, care nu reușiți să livrați nimic în afară de gargară, e ceea ce vă aparține. Asta e și frumusețea democrației. Să fim de acord, dar să ne contrazicem pe argumente și să ne măsurăm competența politică pe ceea ce am făcut, nu pe ceea ce spun alții că am și-o făcut.”, a spus Miruță despre opoziție.

UPDATE 18:40 A treia moțiune, cea împotriva lui Radu Miruță, dezbătută acum în Senat

La scurt timp după încheierea votului pentru a doua moțiune simplă, senatorii au demarat dezbaterile asupra celei de-a treia moțiuni, îndreptată împotriva ministrului USR al Apărării, Radu Miruță.

Moţiunea „Ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică”, anunţată în vacanţa parlamentară, a fost depusă săptămâna trecută în plenul Senatului şi semnată de 41 de parlamentari (28 senatori AUR şi 13 PACE – Întâi România).

UPDATE 18:37 A doua moțiune a fost respinsă

După o dispută legată de procedura de vot, moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Educației, a fost respinsă. 44 senatori au votat „pentru”, 74 „împotrivă” și 2 s-au abținut.

UPDATE 18:35 Moțiunea este supusă la vot

Moțiunea de cenzură împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, este supusă acum la vot secret în Senatul României.

UPDATE 18:27 Senatoarea Olga Onea: „Elev Ilie Bolojan, la educație sunteți repetent”

Senatoarea Olga Onea, acum membră a grupului Pace – Întâi România, a adresat premierului Ilie Bolojan o serie de cinci întrebări, legat de problemele din sistemul educațional.

„Elev Ilie Bolojan, astăzi dați test. Prima întrebare: ce faceți când un profesor moare sau se pensionează și copiii rămân fără predare? Nota 4. A doua întrebare: cum explicați că la matematică, fizică și chimie predarea este asigurată de profesori necalificați sau deloc? Nota 4. A treia întrebare: cum explicați plecarea numeroasă a cadrelor didactice din sistem? Nota 4. A patra întrebare: ați închis școli sub pretextul optimizării, iar acum elevii fac naveta zeci de kilometri. Nota 1. A cincea întrebare: de ce ați redus bursele studenților și apoi vă mirați de creșterea abandonului universitar? Nota 1”.

„Elev Ilie Bolojan, ați avut cinci întrebări și ați răspuns greșit la toate. La educație sunteți repetent. Opriți-vă, ați dus țara în gard”, a mai spus senatoarea.

UPDATE 18:15 PSD, tăcut la moțiunea împotriva lui Bolojan, deși a criticat acordul UE-Mercosur

Deși la prima moțiune simplă referitoare la acordul UE-Mercosur reprezentanții PSD au intervenit pentru a critica decizia, la această moțiune ce-l vizează pe Bolojan au refuzat să ia cuvântul.

„Pentru autorii moțiunii de azi, toate acestea nu contează”, spune Ilie Bolojan despre educația universitară

Ministrul interimar al Educației, premierul Ilie Bolojan, a luat cuvântul luni în plenul Senatului pentru a răspunde moțiunii de cenzură depusă împotriva sa de opoziție.

Bolojan a spus că educația universitară nu se reduce doar la burse sau transport, ci trebuie să se concentreze pe calitate, competențe și șanse reale pe piața muncii.

„Burse, transport, condiții de trai. Sunt subiecte importante, dar educația universitară înseamnă cu mult mai mult: calitatea, competențele, șansele reale pe piața muncii, cercetare și inovare, contribuție directă la dezvoltarea României. Acestea ar trebui să fie în centrul unei dezbateri complete despre învățământul superior”, a explicat ministrul.

„Da, studenții au nevoie de sprijin financiar și de aceea există burse sociale în quantum de 925 de lei pe lună, valoare stabilită de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior. De asemenea, burse beneficiază 40 de mii de studenți. Facultățile primesc de la Ministerul Educației un fond de burse în valoare totală de 1,5 miliarde lei și ele decid câte sunt sociale, dar nu mai puțin de 30% din cele pe care le acordă”, a mai spus el.

Bolojan a explicat că banii nu sunt nelimitați și că trebuie păstrat echilibrul bugetar.

„Statul suntem noi, cu toții. Banii statului sunt banii adunați de la cei care lucrează în România și tot ceea ce plătește peste ceea ce producem este din împrumuturi. Bursa nu este însă un salariu minim, nu este întreținere completă, nici nu poate fi. Este un ajutor pe cât de mare ne-l permitem.”

Ministrul a spus că este importantă și calitatea învățământului și a performanței programelor.

„Calitatea pregătirii în universități trebuie să crească, iar finanțarea nu trebuie să fie doar după numărul de studenți. Trebuie să fie și în funcție de performanța programelor de studii. Cum o măsurăm? În funcție de performanța studenților, câți ajung la absolvire, câți muncesc în domeniile pentru care s-au pregătit, cu ce rezultate, care este performanța cercetării. Trebuie să avem o imagine clară asupra traseului absolvenților.”

„Trebuie redusă birocrația academică, îmbunătățită recrutarea și mecanismul de promovare a profesorilor, trebuie întărită integritatea academică. Transferul de cunoaștere către societate trebuie să fie o funcție centrală a universităților, cercetare aplicată, inovare, colaborări cu economia și cu administrația, soluții pentru comunități. Universitățile trebuie să fie un motor al modernizării.”

El a criticat totodată abordarea opoziției.

„În afară de elevii care erau acolo, era o grupă de studenți și dacă ne gândim la rece, cred că asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Pentru autorii moțiunii de azi, toate acestea nu contează.”, a spus el.

UPDATE 18:00 Ilie Bolojan a luat cuvântul

Ministrul interimar al Educației și premierul României, Ilie Bolojan, a luat cuvântul la tribuna din Senatul României, vorbind despre moțiunea care îl vizează.

UPDATE 17:53 A doua moțiune privind poziția lui Bolojan de ministru interimar al Educației, dezbătută

A treia moțiune dezbătută acum în plenul Senatului îl vizează pe premierul Ilie Bolojan, în prezent ministru interimar al Educației, și se referă la situația elevilor și studenților.

UPDATE 17:50 Prima moțiune pe acordul UE-Mercosur, respinsă

Moțiunea simplă care vizează acordul dintre UE și Mercosur a fost respinsă cu 38 voturi „pentru”, 52 „împotrivă” și 25 abțineri.

UPDATE 17:25 Daniel Zamfir atacă deciziile unilaterale ale Guvernului în Mercosur

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a explicat că moțiunea se referă la responsabilitatea Ministrului de Externe în legătură cu Acordul Mercosur și a spus că nu era nevoie de o moțiune simplă pentru a evalua competența ministrului.

El a afirmat că există suficiente dovezi că Oana Țoiu nu este potrivită pentru funcția ocupată și că este îngrijorat cu privire la modul în care România este reprezentată pe plan internațional.

„Cu tot respectul pentru doamna ministru, pe unde s-o afla, dar sunt sigur că mă va asculta, de la începutul mandatului dvs, nu faceți decât să vă plimbați prin diverse cancelarii cu pălăria căzută peste ochi. Mă refer, desigur, la o pălărie simbolică mult prea largă față de circumferința competenței dumneavoastră în raport cu funcția de ministru de Externe.”, a spus acesta.

„La dumneavoastră, doamna ministru, diplomația se reduce la o colecție de poze postate pe Facebook sau pe Instagram. Dacă mai aveți și norocul să vă întâlniți cu vreun coleg senator bine conectat la Washington, să vă introducă în cabinetul vreunui congressman, credeți că ați dat lovitura. Nu vedem niciun obiectiv atins pentru România la întâlnirile externe. Singura mare realizare este poza. Poza dumneavoastră personală, alături, eventual, de vreo vedetă internațională. Asta e gloria meschină pe care ne-o afișați. Ce nu înțelegeți, doamna ministru, e că prin această atitudine provincială vă puneți singură pe o poziție de inferioritate față de omologii dumneavoastră. Nu e nimic glorios în asta, doamna ministru. Este lipsită demnitate, atât pentru dumneavoastră, dar mai ales pentru România pe care o reprezentați la astfel de evenimente.”

„Mandatul dat de Guvernul României pentru acordul Mercosur, mandatul pentru un vot care angajează România pentru 10 ani. Un mandat fără mandat, de fapt. Fără o discuție, măcar în coaliție. Fără un studiu care să arate care sunt interesele și mai ales obiectivele României. Asumarea publică a domnului prim-ministru pentru acest vot fără mandat o arată pe doamna Țoiu ca fiind doar o unealtă. Dar să nu confundăm unealta cu autorul.”, a spus acesta.

„În general ne-am obișnuit să numim Guvernele României după numele primului ministru, pentru a le distinge între ele. Dar știți bine că de fiecare dată e vorba de Guvernul României, nu a celui care îl conduce temporar. Devine tot mai clar însă că domnul prim-ministru are impresia că e Guvernul său. A fost atât de lăudat la un moment dat, încât are impresia că i se cuvine să decidă singur, fără să se consulte și fără să-i respecte pe cei din jurul său.”, a mai continuat el.

„În cazul Mercosur, a luat decizia pe persoană fizică. A luat Guvernul pe persoană fizică. A desconsiderat obiecțiile de specialitate ale Ministrului Agriculturii și a încălcat procedura de aprobare a mandatului de reprezentare a României. A călcat în picioare acordul coaliției și a luat decizii unilaterale, fără măcar să caute consensul cu ceilalți parteneri. A încălcat, fără să-i pese, legea și Constituția care îl obligă să consulte Parlamentul într-o chestiune atât de importantă. Și chiar dacă rolul Parlamentului este consultativ, procedura de consultare era obligatorie. Așa prevede legea.”, a declarat Zamfir.

Bolojan, în plenul Senatului, la moțiunea simplă pe Acordul UE-Mercosur: Când Nicușor Dan anunța că România este în favoarea acestui acord, nimeni nu s-a îngrijorat

Luni, în plenul Senatului, se dezbat în trei moțiuni simple depuse de parlamentarii din Opoziție. Una dintre moțiuni vizează Acordul UE-Mercosur, care a generat nemulțumiri în rândul aleșilor.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, luni, că moțiunea simplă pe Acordul UE-Mercosur pornește de la „două premise false”: ideea că decizia ar fi fost luată în clandestinitate și că acordul ar fi defavorabil României. În intervenția sa, premierul a subliniat că acordul UE–Mercosur este negociat de peste două decenii, proces început înainte ca România să devină stat membru al Uniunii Europene. „Întreaga construcție a textului moțiunii pare să spună că semnatarii au aflat despre acest acord cu țările Mercosur abia atunci când Uniunea Europeană a anunțat încheierea negocierilor. Realitatea este că acest acord, unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume, este în proces de negociere încă dinainte ca România să devină membru al Uniunii Europene. (…) În 2019, când noi am deținut președinția rotativă a Consiliului European, anunțam la finalul mandatului că am încheiat negocierile cu țările Mercosur. România a contribuit la pregătirea celor trei runde de negocieri care au avut loc pe parcursul jumătății de an în care am deținut președinția. Vorbim de ceva ce s-a întâmplat în urmă cu șapte ani”, a spus premierul în plenul Senatului.

UPDATE 17:15 Ilie Bolojan a luat cuvântul în plenul Senatului

Premierul Ilie Bolojan a declarat de la tribuna din plenul Senatului că moțiunea depusă de Opoziție se bazează pe presupuneri eronate.

El a respins ideea că hotărârea ar fi fost luată pe ascuns și a contestat afirmația potrivit căreia acordul Mercosur ar dezavantaja România.

„Prima, că decizia ar fi fost luată în clandestinitate. A doua, că această decizie legată de Mercosur ar fi în defavoarea României. (…) Întreaga construcție a textului moțiunii lasă impresia că semnatarii au aflat despre acest acord abia în momentul în care Uniunea Europeană a anunțat încheierea negocierilor. Realitatea este însă că acest acord, unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume, se află în negociere încă dinainte ca România să devină membru al Uniunii Europene. (…) Vorbim, așadar, despre un proces început cu ani în urmă. Nimeni nu a fost atunci îngrijorat, nimeni nu s-a întrebat public dacă este bine sau rău, dacă acest tratat ajută sau încurcă România. La finalul anului trecut, pe 19 decembrie, după Consiliul European, când președintele Nicușor Dan anunța că România este în favoarea acestui acord, a fost liniște”, a declarat Ilie Bolojan.

UPDATE 16:50 Moțiune simplă pe acordul UE–Mercosur: ministrul Economiei, Irineu Darău, acuză „trei sintagme mincinoase” și apără beneficiile pentru România

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a respins în Senat criticile din moțiunea simplă privind acordul UE–Mercosur, susținând că documentul conține afirmații false și ignoră avantajele pentru industrie și agricultură. Oficialul a invocat date despre exporturi, taxe și limitele negociate pentru importurile agricole, afirmând că România are timp să se pregătească înainte de aplicarea efectivă a acordului.

În intervenția sa, ministrul s-a declarat „dezamăgit” de conținutul moțiunii și a criticat modul în care aceasta a fost redactată. „Respect foarte mult acest proces democratic, dar nu înțeleg cum l-ați scris. Sunt sigur că puteați mai bine (…) Ați reușit performanța (…) să scrieți aceste pagini (…) având fix șapte cuvinte despre agricultură”, a afirmat Irineu Darău, adăugând ironic că „chat GPT-ul ar fi făcut mai bine”.

Oficialul guvernamental a respins chiar premisele documentului parlamentar, susținând că titlul conține „trei sintagme mincinoase”. „Mandat clandestin, nu a fost așa. Fără analiză, nu a fost așa. Împotriva propriilor interese ale României, nu este așa”, a spus acesta, subliniind că deciziile au fost luate prin negociere la nivel european și în urma analizării mai multor scenarii.

Ministrul Economiei a prezentat și argumente economice, arătând că firmele românești plătesc în prezent „47 de milioane de euro doar taxe pe exporturile dinspre România spre țările Mercosur”, în condițiile unor exporturi de „176,5 milioane de euro”, în special în telecomunicații, servicii de business, transport și industria auto. Eliminarea taxelor ar avea, în opinia sa, „efect multiplicat” pentru economie.

În privința agriculturii, Irineu Darău a susținut că negocierile au adus garanții suplimentare pentru România. „S-au obținut 15 indicații geografice protejate (…) limitarea importurilor la 1% pentru carnea de vită (…) și 1,15% pentru carnea de pasăre”, a declarat ministrul, menționând și existența unei „clauze de salvgardare” care permite oprirea importurilor în două săptămâni dacă acestea cresc cu 5%.

Acesta a reamintit că negocierile pentru acordul Mercosur durează de peste două decenii și că România a susținut procesul inclusiv în 2019, în timpul președinției Consiliului UE. „După 20 de ani de negocieri (…) acordul a evoluat cu condiții și mai bune pentru agricultură și pentru industrie. Așadar, ce vrem mai mult?”, a întrebat retoric ministrul.

Irineu Darău a subliniat că decizia din Coreper nu este finală și că urmează mai multe etape instituționale europene și naționale, proces care ar putea dura ani. „Economia românească are timp să se pregătească și cred (…) în competitivitatea economiei noastre”, a spus el, pledând pentru un dialog „bazat pe respect și argumente”.

În final, ministrul a susținut importanța unității europene în negocierile comerciale globale. „Îmi doresc o Românie puternică într-un bloc unit, european (…) Dacă suntem uniți, suntem 450 de milioane. Dacă ne luăm separat, va pierde și România, și Uniunea Europeană”, a conchis acesta.

UPDATE 16:15 Se citește textul moțiunii care vizează Acordul UE-Mercosur

În plenul Senatului se citește textul moțiunii care vizează Acordul UE-Mercosur.

Parlamentarii din Opoziție s-au prezentat la ședință cu un catalog.

În text se arată că România „se angajează într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”.

UPDATE 16:03

Cele trei moțiuni depuse de partidele de Opoziție împotriva acordului UE-Mercosur, premierului Ilie Bolojan ca ministru interimar la Ministerul Educației și ministrului Apărării, Radu Miruță, vor fi dezbătute în foarte scurt timp în plenul Senatului României.

Mircea Abrudean cere unitate în Coaliție și respingerea moțiunilor Opoziției: „Toate cele trei moțiuni simple trebuie respinse”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis luni un mesaj, pe Facebook, către partidele din Coaliția de guvernare, înainte de votul asupra celor trei moțiuni simple depuse de Opoziție. Abrudean a cerut ca aceste moțiuni să fie respinse și a declarat că este foarte important sprijinul politic pentru Guvernul actual. „Astăzi, în Senatul României, toate cele trei moțiuni simple depuse de opoziție trebuie respinse fără echivoc. Partidele coaliției au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul, așa cum este firesc într-o majoritate politică și de guvernare responsabilă. Stabilitatea și coerența actului de guvernare depind de această unitate”, a scris Mircea Abrudean pe Facebook. Știrea inițială

Potrivit ordinii de zi a Senatului, moțiunile depuse săptămâna trecută de Opoziție vor fi dezbătute și votate începând cu 16.00.

Cele trei moțiuni simple au fost depuse de senatorii AUR, POT și PACE – Întâi România.

Prima dintre ele vizează modul în care Guvernul a gestionat Acordul UE-Mercosur.

Inițiatorii susțin că România a acceptat înțelegeri importante fără o dezbatere publică reală și fără o analiză a efectelor asupra economiei. În text se arată că România „se angajează într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”.

A doua moțiune îl vizează pe ministrul Apărării, Radu Miruță, și poartă titlul „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”.

În textul moțiunii sunt criticate afirmațiile publice despre posibile misiuni militare în Groenlanda.

A treia moțiune îl vizează pe premierul Ilie Bolojan, în prezent ministru interimar al Educației, și se referă la situația elevilor și studenților. Inițiatorii au afirmat că politicile recente au afectat direct sprijinul financiar acordat tinerilor.