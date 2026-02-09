Mircea Abrudean cere unitate în Coaliție și respingerea moțiunilor Opoziției: „Toate cele trei moțiuni simple trebuie respinse”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis luni un mesaj, pe Facebook, către partidele din Coaliția de guvernare, înainte de votul asupra celor trei moțiuni simple depuse de Opoziție.

Abrudean a cerut ca aceste moțiuni să fie respinse și a declarat că este foarte important sprijinul politic pentru Guvernul actual.

El a declarat că votul din Senat reprezintă, în acest moment, un test semnificativ pentru majoritatea parlamentară și pentru stabilitatea Executivului. Mai mult, partidele aflate la guvernare trebuie să acționeze împreună pentru a evita orice gest care ar slăbi coerența politică, a spus Abrudean.

„Astăzi, în Senatul României, toate cele trei moțiuni simple depuse de opoziție trebuie respinse fără echivoc. Partidele coaliției au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul, așa cum este firesc într-o majoritate politică și de guvernare responsabilă. Stabilitatea și coerența actului de guvernare depind de această unitate”, a scris Mircea Abrudean pe Facebook.

Președintele Senatului a avertizat că un vot favorabil moțiunilor ar avea un mesaj politic destul de evident și ar avantaja partidul AUR.

Majoritatea parlamentară ar fi direct afectată de un asemenea gest, mai adaugă el.

„Orice parlamentar care ar alege să voteze una dintre aceste moțiuni ar transmite, în fapt, un semnal politic clar: acela al alinierii la agenda AUR și al acceptării unei relații de vasalitate politică față de acest partid. România are nevoie de responsabilitate, nu de jocuri politice care subminează majoritatea și stabilitatea guvernării”, a transmis Abrudean.

Cele trei moțiuni simple au fost depuse de parlamentari ai Opoziției și îi vizează pe ministrul Apărării și pe Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Educației. Este criticată și poziția Guvernului față de acordul UE-Mercosur.

Acestea au fost depuse de senatorii AUR, POT și PACE – Întâi România.

Moțiunile urmează să fie dezbătute și votate în Senatul României, luni, începând cu ora 16:00.