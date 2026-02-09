Prima pagină » Politic » Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Decizia Tribunalului București, definitivă

Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Decizia Tribunalului București, definitivă

Tribunalul București a decis, luni, că procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Decizia este definitivă.
Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Decizia Tribunalului București, definitivă
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Diana Nunuț
09 feb. 2026, 15:27, Politic

Tribunalul București a decis, luni, că procesul în care fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, este acuzat de propagandă legionară poate începe.

„În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) raportat la art. 347 din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul – inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii pronunţate la data de 09.12.2025 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 24185/299/2025/a1. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă contestatorul – inculpat la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă”, se menționează în minuta deciziei Tribunalului București.

Inițial, o decizie definitivă în privința legalității rechizitoriului trimis în judecată în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară trebuia să fie luată vinerea trecută, pe 6 februarie. Atunci, judecătorii nu s-au pus de acord asupra unei decizii și s-a stabilit ca judecarea cauzei să se reia în complet de divergenţă.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru propagandă legionară

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se află sub control judiciar din 2 iulie 2025  pentru promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Cele cinci acte materiale pentru care acesta va fi judecat au avut loc în ultimii cinci ani: 16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025. Concret, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

Recomandarea video

Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General: A ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși
G4Media
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Leonard Miron e acum de nerecunoscut. Transformarea şocantă a fostului prezentator TV: „Stomacul meu este acum cât o minge de tenis” ⬇️
CSID
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
Promotor