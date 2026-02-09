Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Decizia Tribunalului București, definitivă

Tribunalul București a decis, luni, că procesul în care fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, este acuzat de propagandă legionară poate începe.

„În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) raportat la art. 347 din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul – inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii pronunţate la data de 09.12.2025 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 24185/299/2025/a1. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă contestatorul – inculpat la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă”, se menționează în minuta deciziei Tribunalului București.

Inițial, o decizie definitivă în privința legalității rechizitoriului trimis în judecată în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară trebuia să fie luată vinerea trecută, pe 6 februarie. Atunci, judecătorii nu s-au pus de acord asupra unei decizii și s-a stabilit ca judecarea cauzei să se reia în complet de divergenţă.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru propagandă legionară

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se află sub control judiciar din 2 iulie 2025 pentru promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Cele cinci acte materiale pentru care acesta va fi judecat au avut loc în ultimii cinci ani: 16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025. Concret, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.