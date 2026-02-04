Călin Georgescu: „Ce au făcut oamenii aceștia cu peste 200 de miliarde de datorie publică?”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale consideră că împrumuturile contractate de stat pentru susținerea consumului nu pot reprezenta o bază solidă pentru economie. „Mă întreb ce au făcut oamenii aceștia cu peste 200 de miliarde de datorie publică. Nu se vede nicăieri”, a spus Georgescu, citat de Gândul.

Georgescu: Totul se joacă pe individualitate

Într-o intervenție la Realitatea TV, miercuri seara, Georgescu a susținut că Europa traversează o criză profundă și că relațiile dintre Statele Unite și spațiul european s-au schimbat, în condițiile în care cooperarea internațională ar fi devenit una strict bazată pe interese, sub influența politicii promovate de Donald Trump.

„Totul se joacă pe individualitate, pe respect reciproc. Trebuie să îți respecți propriul popor, să îl iubești și să îl cinstești. Altfel, este imposibil. Aceste alegeri, din punct de vedere al colaborării, nu se fac la colț de stradă sau la masă. Totul este tranzacțional, impus de Trump”, este de părere fostul candidat la cea mai înaltă funcție în stat.

Georgescu critică împrumuturile pentru consum

Potrivit lui Georgescu, diplomația rămâne esențială, dar depinde de existența unei economii sănătoase. „Fără o economie sănătoasă, nu exiști. O economie nu înseamnă să împrumuți ca să acoperi consumul”, a afirmat el.

Georgescu a avertizat că România se confruntă cu riscul pierderii „continuității istorice” în contextul actualelor provocări economice și geopolitice. „România trebuie să știe ce vrea în acest ultim ceas și să înțeleagă ce poate”, a declarat acesta.