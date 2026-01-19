Prima pagină » Politic » Ce face Călin Georgescu de Unirea Principatelor. Fostul prezidențiabil a spus ce crede despre A.I. Cuza

Ce face Călin Georgescu de Unirea Principatelor. Fostul prezidențiabil a spus ce crede despre A.I. Cuza

Alexandru Ioan Cuza este începutul României, spune fostul prezidențiabil Călin Georgescu, despre cel care a făcut posibilă Unirea Principatelor Române, la 24 ianuarie 1859. Georgescu va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut.
Laura Buciu
19 ian. 2026, 17:23, Politic

Călin Georgescu spune că „fără trecut nu există prezent și nici viitor” și și-a exprimat admirația pentru Alexandru Ioan Cuza.

„Alexandru Ioan Cuza este începutul României, cel care a făcut din Unire un stat. În București, înainte de 24 ianuarie 1859, a fost găzduit în vecinătatea Parcului Carol I, de Dimitrie Alexandru Bosianu, un om al generației Unirii. Înaintașii noștri au văzut Unirea nu ca pe o dorință, ci ca pe o datorie. Avem obligația morală să nu părăsim acest fapt istoric atunci când vorbim despre idealuri naționale. Hora Unirii este, înainte de toate, un gest de legătură și de recunoaștere între românii de pretutindeni. Vă invit să cinstim, prin gest și prezență, hora frăției lăsată de înaintașii noștri. Veniți să ne unim vocile și inimile pentru a cinsti clipa istorică ce a adus împreună Țara Românească și Moldova sub o singură cârmuire. România se face și se reface prin unire, cultură și patriotism. Atât!”, spune, pe Facebook, Călin Georgescu.

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, România sărbătorește 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. La ora 12.00, Călin Georgescu spune că va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, București.

 

