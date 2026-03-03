Prima pagină » Politic » Partidul lui Călin Georgescu, înregistrat oficial la Tribunal. Marian Vanghelie, printre fondatori

Partidul „România Românilor” a primit luni personalitate juridică, după ce Tribunalul București a admis cererea de înregistrare și a dispus înscrierea formațiunii în Registrul Partidelor Politice. Potrivit informațiilor publice, Călin Georgescu este indicat drept lider spiritual al noii formațiuni.
Gabriel Pecheanu
03 mart. 2026, 15:21, Politic

Tribunalul București a admis, luni, cererea de înregistrare a Partidului „România Românilor”, acordând formațiunii personalitate juridică și dispunând înscrierea acesteia în Registrul Partidelor Politice.

Decizia a fost publicată pe portalul instanțelor de judecată.

„Admite cererea. Acordă personalitate juridică Partidului ‘Partidul România Românilor’. Dispune înregistrarea partidului şi înscrierea acestuia în Registrul Partidelor Politice. Cu drept de apel în 5 zile de la comunicare, la Tribunalul București”, se arată în minuta instanței.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile de la comunicare.

Călin Georgescu, asociat cu noua formațiune

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar fi liderul spiritual al partidului.

Formațiunea se va numi oficial „România Românilor”, conform anunțului instanței.

Printre fondatori: foști primari din București

În rândul fondatorilor se regăsesc și nume cunoscute din administrația locală:

  • Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5;
  • Dan Tudorache, fost primar al Sectorului 1;
  • Cristina Noapteș, fosta soție a lui Alexandru Noapteș, fost director al CFR Călători.
  • George Turiac.

