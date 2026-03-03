Noul ambasador SUA în România s-a întâlnit cu Nicușor Dan. El și-a prezentat scrisoarea de acreditare

UPDATE

Potrivit Ambasadei SUA, în cadrul întâlnirii, ambasadorul Nirenberg a evocat onoarea de a reprezenta Statele Unite în România și a reafirmat angajamentul față de consolidarea parteneriatului strategic dintre Statele Unite și România.

„De aproape 30 de ani, țările noastre colaborează îndeaproape în domeniile apărării, securității, informațiilor, aplicării legii și cooperării economice, pe baza intereselor comune și a angajamentului față de statul de drept. În contextul în care SUA sărbătoresc Freedom250, cea de-a 250-a aniversare a independenței americane, ambasadorul a subliniat principiile durabile ale libertății, respectului pentru drepturile fundamentale și suveranității care unesc poporul american și cel român. Acesta a evidențiat, de asemenea, rolul important al României ca lider regional în domeniul securității energetice și cooperarea tot mai strânsă dintre SUA și România în domeniul energiei nucleare civile și în cadrul altor proiecte energetice strategice”, au transmis reprezentanții ambasadei americane.

„Pe măsură ce administrația Trump depune eforturi pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, ne dorim să consolidăm relația noastră puternică, interesele comune și prietenia durabilă”, a declarat ambasadorul Nirenberg.

Știrea inițială:

Noul ambasador SUA în România, Darryl Nirenberg, și-a prezentat marți, la Palatul Cotroceni, scrisoarea de acreditare, în fața președintelui Nicușor Dan. Procedura marchează începutul oficial al mandatului său în România și începutul activității în calitate de reprezentant al Departamentului de Stat al SUA la București.

Nirenberg este avocat și un republican apropiat de președintele SUA, Donald Trump, care l-a decris drept. „un luptător neobosit pentru agenda America First”.

Numirea sa în postul de la București a fost confirmată de Senatul american în decembrie 2025. Darryl Nirenberg a depus jurământul ca ambasador al Statelor Unite în România la sfârșitul lunii februarie.

Ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare este cea în care ambasadorii străini își formalizează statutul de reprezentanți ai statului lor în fața autorităților române, un gest protocolar esențial în diplomația internațională.