Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România, preia oficial mandatul

Darryl Nirenberg a depus joi jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, marcând începutul mandatului său diplomatic în țară.

Ambasada Statelor Unite la București a transmis joi, într-o postare pe Facebook, că „așteaptă cu interes să colaboreze sub conducerea sa pentru a aprofunda parteneriatul puternic și durabil dintre Statele Unite și România”.

Diplomatul își va prelua oficial funcția după prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui României, Nicușor Dan. Momentul va marca începutul activității sale ca reprezentant oficial al Washingtonului în relația bilaterală.

Președintele american Donald Trump a anunțat pe 25 mai 2025 că Darryl Nirenberg va prelua funcția de ambasador al Statelor Unite la București.

Cu o experiență de 40 de ani, Darryl Nirenberg va continua să reprezinte și să susțină interesele americane în România: „Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar, să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate”, a transmis atunci Trump.

Nominalizarea oficială a lui Darryl Nirenberg a avut loc pe 18 iunie 2025, iar pe 19 decembrie, Senatul Statelor Unite a confirmat numirea sa prin vot.

„Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea Președintelui Trump în relația cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri”, a transmis atunci Ambasada SUA la București.