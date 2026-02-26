Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea” | ”O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”

Cotidianul a scris joi dimineață că ministrul Transporturilor a menționat în CV-ul său faptul că a urmat cursurile Universității „Petre Andrei” din Iași între 2008 și 2009 și că realitatea ar fi alta. Ziariștii au remarcat că el a fost înscris la cursuri într-o altă perioadă decât cea trecută în CV.

”Vreau să explic lucrurile clar: singura inadvertență este faptul că în locul perioadei 2005-2006, când am urmat cursurile Universității, apare perioada 2008-2009. Nimic altceva. De altfel, pun la dispoziție jurnaliștilor diplomele mele fiindcă nu am absolut nimic de ascuns. Mai mult, această inadvertență nu a produs niciun efect academic sau profesional, nefiind vorba despre o diplomă obținută sau utilizată în vreun context oficial”, a declarat Ciprian Șerban pentru MEDIAFAX.

În plus, ministrul a ținut să sublinieze faptul că trei publicații diferite s-au interesat, în același timp, de acest lucru. ”Apreciez preocuparea celor trei publicații, care, printr-o coincidență, s-au interesat, concomitent, de același subiect. Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”, a adăugat Ciprian Șerban pentru MEDIAFAX.

Ciprian Șerban: Rămân concentrat pe responsabilitățile de ministru și pe proiectele din domeniul transporturilor”

Acesta a lămurit și, prin intermediul unui comunicat oficial, că ”M-am înscris pentru o perioadă limitată de timp la cursurile unei universități private, pe care însă nu le-am finalizat, din motive personale. Diferențele de ani invocate în articol provin dintr-o eroare materială de redactare apărută în CV. De altfel, parcursul meu educational este transparent și verificabil, incluzând studii universitare finalizate”.

”Resping ferm sugestia că ar fi existat intenția de a induce în eroare. Nu am pretins niciodată că aș fi absolvit instituția respectivă și nu am obținut niciun beneficiu din menționarea acelei perioade de studii nefinalizate.

Consider regretabilă transformarea unei inadvertente material-administrative într-un subiect de atac politic, în contextul în care activitatea mea publică și rezultatele din funcțiile ocupate sunt cunoscute și pot fi evaluate obiectiv.

Rămân concentrat pe responsabilitățile mele de ministru și pe proiectele din domeniul transporturilor și infrastructurii care reprezintă prioritatea mandatului meu”, a mai menționat ministrul Transporturilor.